Frédérique Vidal, le 15 janvier 2020. — PIERRE VILLARD/SIPA

Confrontée à la précarité étudiante en raison de la crise sanitaire et aux polémiques sur les agressions sexuelles dans l'enseignement supérieur, notamment dans les IEP, Frédérique Vidal a trouvé un nouveau cheval de bataille. La ministre veut « demander notamment au CNRS [Centre national de la recherche scientifique] de faire une enquête » sur « l’islamo-gauchisme » à l’université, a-t-elle annoncé dimanche sur CNews.

« L’islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble. L’université n’est pas imperméable. L’université fait partie de la société », a déclaré la ministre de l’Enseignement supérieur pour expliquer sa demande.

Des propos semblables à ceux de Jean-Michel Blanquer

« Ce qu’on observe à l’université, c’est que des gens peuvent utiliser leurs titres et l’aura qu’ils ont. Ils sont minoritaires et certains le font pour porter des idées radicales ou des idées militantes de l’islamo-gauchisme en regardant toujours tout par le prisme de leur volonté de diviser, de fracturer, de désigner l’ennemi, etc. », a détaillé Frédérique Vidal face à Jean-Pierre Elkabbach, qui a comparé la situation de l’université à « une sorte d’alliance, si je puis dire, entre Mao Zedong et l’ayatollah Khomeyni. »

« Vous avez raison. Mais c’est bien pour ça qu’à chaque fois qu’un incident se produit il est sanctionné, à chaque fois que quelque chose est empêché, c’est reprogrammé, mais je crois que l’immense majorité des universitaires sont conscients de cela et luttent contre cela », lui a-t-elle répondu. En octobre dernier, c’était Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education nationale, qui avait dénoncé sur Europe 1 « l'islamo-gauchisme » qui fait « des ravages à l'université », pointant du doigt le syndicat étudiant Unef et La France insoumise.