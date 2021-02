SONDAGE Pour 22 % des personnes interrogées, Edouard Philippe ferait mieux que le chef de l’Etat et 20 % jugent que cela serait le cas de Marine Le Pen

Emmanuel Macron et Edouard Philippe, le 8 mai 2020 à Paris. — CHARLES PLATIAU / POOL / AFP

L’ancien Premier ministre Edouard Philippe et la dirigeante du Rassemblement national Marine Le Pen sont considérés comme les personnalités qui « feraient mieux » qu’Emmanuel Macron « si elles étaient aujourd’hui au pouvoir », selon un sondage* IFOP-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio, publié ce jeudi.

Pour 22 % des personnes interrogées, c’est l’ancien Premier ministre, Edouard Philippe, qui ferait mieux que le chef de l’Etat. Quelque 20 % jugent que cela serait le cas de Marine Le Pen

Jean-Luc Mélenchon en troisième position

Les sondés sont 15 % à penser que le maire du Havre​ ferait moins bien que l’actuel chef de l’Etat, et 63 % jugent qu’il ferait « ni mieux, ni moins bien ». Dans le cas de la dirigeante d’extrême droite, 42 % pensent qu’elle ferait moins bien qu’Emmanuel Macron, et 38 % ni mieux ni moins bien.

Viennent ensuite le dirigeant LFI Jean-Luc Mélenchon (14 % mieux, 48 % moins bien, 38 % ni mieux ni moins bien), le président ex-LR des Hauts de France, Xavier Bertrand (12 %, 24 %, 64 %), l’ex-allié de Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan (11 %, 43 %, 46 %), la maire PS de Paris, Anne Hidalgo (9 %, 39 %, 52 %), la présidente ex-LR de l’Ile-de-France, Valérie Pécresse (9 %, 31 %, 60 %), l’ex-ministre PS, Arnaud Montebourg (9 %, 36 %, 55 %) et le dirigeant écologiste, Yannick Jadot (5 %, 37 %, 58 %).

*L’enquête a été menée en ligne les 9 et 10 février auprès d’un échantillon de 1.019 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.