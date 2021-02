JEUNESSE Le chef de l’Etat présentera des mesures concernant l’égalité des chances et l’accès aux écoles de service public. Il échangera avec des étudiants et lycéens

Le Président Emmanuel Macron, le 4 janvier 2021. — Jacques Witt/SIPA

Il s’agira du premier déplacement du Président de la République à Nantes depuis son élection en 2017. Emmanuel Macron se rendra jeudi matin dans la cité des ducs pour faire des annonces sur l’égalité des chances et, plus particulièrement, sur l’accès des jeunes à la fonction publique, rapporte l'Elysée. Le chef de l’Etat ira ainsi visiter l’Institut régional d’administration​ (IRA) de Nantes.

Il échangera « avec des élèves fonctionnaires, des élèves de classe préparatoire intégrée à l’IRA et des lycéens ». A cette occasion il présentera des mesures pour « renforcer l’ouverture et l’égalité d’accès aux écoles de service public, un des principaux axes de l’agenda en faveur de l’égalité des chances », précise l’Elysée.

Une ministre et une secrétaire d’Etat à ses côtés

Emmanuel Macron sera accompagné d’Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. La Nantaise Sarah El Haïry, secrétaire d’Etat en charge de la Jeunesse et de l’Engagement, sera aussi à ses côtés.

Installé depuis 1989 dans le quartier de la Jonelière, l’IRA de Nantes a pour mission de « recruter et former les cadres de l’administration d’Etat et de permettre à l’ensemble des agents de l’Etat de se former tout au long de la vie professionnelle ». Deux promotions de 80 stagiaires environ sont accueillies chaque année dans le cadre de la formation initiale.