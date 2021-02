Emmanuel Macron lors d'une réunion à l'Elysée. — Stephane Lemouton-POOL/SIPA

Un nouveau point sur la situation sanitaire sera fait au cours d’un nouveau Conseil de défense, ce mercredi matin à l’Elysée. Le précédent, organisé vendredi, n'avait finalement pas tranché en faveur d'un nouveau confinement. Jean Castex avait, à son issue, annoncé une fermeture partielle des frontières et la fermeture des très grandes surfaces non-alimentaires. Dans ce contexte, Emmanuel Macron a appelé mardi les Français à rester « extraordinairement responsables » face au Covid-19 afin d’éviter un éventuel troisième confinement.

« Ce n’est pas notre stratégie de vaccination qui permettra d’éviter à court terme un reconfinement ou non », a déclaré le chef de l’Etat sur TF1 à l’issue d’une réunion avec les acteurs industriels des vaccins à l’Elysée. Mais « c’est notre mobilisation à tous, c’est-à-dire notre capacité à tenir les gestes barrières » et « notre capacité à bien respecter le triptyque tester-accompagner-protéger », a-t-il ajouté.

« On va continuer à gérer ainsi cette épidémie, avec un objectif qui est de tenir, de protéger les plus faibles, de protéger notre système de santé et de pouvoir au maximum aussi protéger notre jeunesse qui a besoin d’étudier, d’aller à l’école », en bref « d’avoir un pays le plus ouvert possible malgré le virus ».