Des indépendantistes à Nouméa le 4 octobre 2020 (illustration). — Mathurin Derel/AP

La Nouvelle-Calédonie est en pleine crise politique. Le gouvernement collégial est tombé mardi après la démission des indépendantistes de l’exécutif. Pour justifier leur choix, les chefs de groupes FLNKS au Congrès (assemblée délibérante) ont dénoncé mardi « l’impasse et l’immobilisme » dans l’archipel.

Les indépendantistes du FLNKS disposent de cinq membres de l’exécutif sur onze. Leur démission, ainsi que celle de leurs suivants de liste, entraîne de facto une chute du gouvernement collégial, élu par les membres du Congrès. Un nouveau gouvernement devra être élu dans un délai de 15 jours, selon le statut de l’accord de Nouméa (1998).

L’usine Vale au cœur des tensions

Dans un communiqué, Louis Mapou, chef du groupe UNI-FLNKS (Union Nationale pour l’indépendance) et son homologue de l’UC-FLNKS (Union calédonienne), Pierre-Chanel Tutugoro, ont donc indiqué avoir « déposé conjointement » une lettre de démission au président du gouvernement, Thierry Santa (loyaliste). L’usine de nickel du groupe brésilien Vale cristallise une fois de plus les tensions. Pour le FLNKS, son « processus de vente […] fait primer les intérêts des multinationales sans considération des aspirations des populations locales ».

Les indépendantistes ont également mis en cause « le retard dans le vote du budget primitif » de l’île, qui a été reporté à mars, ainsi que « la dynamique institutionnelle en panne et le consensus qui est de moins en moins la règle ». Surtout, la chute du gouvernement intervient quatre mois après le référendum sur l’indépendance du 4 octobre dernier, remporté d’une courte tête par les pro-français (53,3 %). Un premier référendum avait eu lieu en 2018 et un troisième est encore possible d’ici 2022.