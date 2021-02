Le maire de Lyon Grégory Doucet. — Bony/SIPA

Sept mois après son élection à la mairie de Lyon, l’écologiste Grégory Doucet présente à 20 Minutes ses priorités pour le mandat et les investissements à prévoir en matière d’éducation, de rénovation des équipements municipaux ou encore de revalorisation des agents.

L’édile en dit plus sur une nouveauté à la ville : le budget participatif.

Le 4 juillet dernier, après une élection municipale marquée par la crise sanitaire liée au coronavirus, l’écologiste Grégory Doucet était officiellement élu à la mairie de Lyon, succédant ainsi à Gérard Collomb. Ce quadragénaire, qui travaillait jusqu’alors dans l’humanitaire, n’avait jamais été élu avant de remporter les municipales. Sept mois après son arrivée dans le fauteuil de maire, 20 Minutes a rencontré Grégory Doucet. Un long entretien au cours duquel le maire de la troisième ville de France revient notamment sur ses priorités pour le mandat et évoque les grandes lignes du programme pluriannuel d’investissement (PPI) qui sera présenté de manière détaillée lors du conseil municipal de mars.

Vous avez présenté lors du dernier conseil municipal le budget 2021 et les grandes lignes du PPI, en hausse, avec une dette également en augmentation. N’est ce pas risqué en pleine crise sanitaire et économique ?

Ce qu’on a présenté au conseil municipal, c’est le budget de fonctionnement de la ville pour 2021, qui est à distinguer du budget d’investissement pour lequel on s’endette plus longuement et qui sera débattu lors du prochain conseil. Aujourd’hui les taux sont extrêmement bas. Cela ne veut pas dire qu’on emprunte pour le plaisir d’emprunter, bien sûr que non. Mais il y a très peu de risques financiers. On n’est pas comme il y a quelques décennies où les taux étaient extrêmement forts, où vous aviez des emprunts toxiques accessibles dans tous les sens et sur lesquels beaucoup de collectivités locales s’étaient ruées en pensant faire une bonne affaire. En revanche, on est dans un contexte de dette patrimoniale.

C’est-à-dire ?

Depuis plusieurs décennies, l’investissement dans le patrimoine de la ville, pour son entretien, a été insuffisant. Les équipements sportifs, les écoles, pour un certain nombre d’entre eux, ont été mal entretenus et sont dans un état inacceptable. On a besoin d’en remettre en état un grand nombre. A cela s’ajoute le fait que les investissements pour les mettre au niveau des enjeux du dérèglement climatique n’ont pas été faits. Finalement, cette dette patrimoniale est l’héritage d’un mauvais entretien et d’une absence d’anticipation. On ne peut pas rester les bras croisés en attendant que la prochaine mandature arrive.

Au final, vous dites que cela coûterait plus cher à la collectivité d’attendre encore ?

Bien sûr. Il faut entretenir le patrimoine. Quand les fuites apparaissent dans les écoles, il faut les colmater et parfois refaire des cloisons car l’eau s’est infiltrée… Et si on ne le fait pas, c’est plus cher après. C’est un peu comme le dérèglement climatique et la transition écologique. Il ressort de différents rapports rendus au cours des dernières décennies que prévenir le dérèglement en réalisant les investissements coûterait de 20 à 50 % moins cher que d’attendre qu’il arrive et réagir. On est dans la même logique. Si on n’anticipe pas en investissant, cela nous coûtera beaucoup plus cher.

Votre prédécesseur a quand même construit des écoles, rénover des équipements municipaux…

Pas suffisamment. Gérard Collomb l’a rappelé lui-même lors du conseil municipal, l’investissement a considérablement diminué. Il est passé de 200 millions par an à 100 millions par an entre ses deux dernières mandatures. A l’échelle d’une ville de plus de 500.000 habitants, diminuer les investissements par deux, c’est extrêmement significatif. Donc on va réinvestir dans le patrimoine. On a une situation financière suffisamment saine, avec une collectivité dont le pilotage des finances est suffisamment robuste pour ajuster le tir. Si à un moment il y a un dérapage, on serrera la vis, c’est-à-dire qu’on limitera l’endettement.

L’opposition craint de vous voir augmenter les impôts en cas de dérapage…

Crier au loup ne sert à rien. Aujourd’hui, je ne m’interdis rien parce que la fiscalité, c’est aussi un outil de politique publique. Mais là, je ne vous ai pas annoncé qu’on allait augmenter les impôts, ce n’est a priori pas nécessaire aujourd’hui.

Parmi ces investissements, quelles sont vos priorités ?

Le plus gros budget sera très largement l’éducation, avec notamment l’investissement dans la qualité des bâtiments, la végétalisation des cours d’écoles, les abords des établissements scolaires.

Combien de nouvelles écoles prévoyez-vous ?

Un certain nombre sont déjà engagées. Pour les autres, je ne vais pas vous donner de chiffres car on est en train de voir une démographie très changeante. La crise sanitaire aurait comme effet une baisse de la démographie scolaire et on aurait moins d’enfants à scolariser que prévu. Il faut regarder cela avec précaution, ça peut revenir après la crise. Un comité de pilotage suit cela de très près. On verra si on a besoin de lancer deux, trois ou cinq écoles dans la mandature. On sait déjà que sur les arrondissements qui ont connu un fort peuplement, soit les 7e, 8e et 9e, il y a des besoins.

Y a-t-il un projet en particulier déjà acté ?

Sur le terrain de l’école Kennedy, à côté de la Maison de la danse (8e), on va reconstruire l’établissement. On va en profiter pour faire une piscine, un bassin de 25 m pour les scolaires. Et sur ce tènement, on va faire les Ateliers de la danse. Ils seront ainsi tout près de la Maison de la danse. On va construire un bâtiment pensé qui sera moins onéreux que le projet envisagé dans l’ancien musée Guimet.

Et que devient cet ancien musée du 6e toujours inoccupé ?

On va étudier ce dossier. Il y a des propositions. Le maire du 6e a identifié des choses, mon adjointe à la Culture a également fait des propositions. Il faut qu’on mette cela sur la table.

Mais quel type de lieu pourrait-il devenir ?

Cela pourrait être un musée en écho au parc de la Tête-d’Or. Peut-être un musée pour les enfants, autour de la botanique. On aimerait que ce lieu puisse retrouver un ancrage dans le quartier. C’est un magnifique écrin, il faudrait en faire quelque chose. C’est à réfléchir.

En matière de végétalisation, quelles opérations sont prévues ?

On a déjà planté neuf vergers dans les arrondissements, donc la végétalisation a commencé. Et des opérations de végétalisation sont prévues dès cette année dans des crèches et des écoles. Nous avons aussi créé un budget participatif. La ville se dote d’un budget d’investissement qui sera réalisé sur la base de projets que les citoyennes et les citoyens décideront. Ce ne sont pas nos projets, ce sont les leurs. Il y a peut-être par exemple, en matière de végétalisation, des endroits où des gens vont se regrouper pour monter un projet dans leur quartier.

Quel est le budget prévu pour ces projets citoyens ?

Trente-cinq millions sont réservés. Il existe un certain nombre de mécanismes de démocratie locale, les conseils de quartiers, les comités d’intérêt locaux. On va s’appuyer dessus mais aussi sur d’autres outils. On envisage qu’il y ait un site sur lequel vous venez déposer votre projet conçu avec votre voisine, votre voisin. Il y aura un système de votation et on s’engage ensuite à mettre les fonds à disposition.

En matière de fonctionnement, votre budget est aussi en hausse. Pourquoi créer autant de postes ?

On va créer une centaine de nouveaux postes d’agents. On a besoin d’en créer car on a pour projet d’étendre et d’investir dans les services publics. Nous allons construire des crèches et des écoles, il faut du personnel. Pour mettre en place un budget participatif, il faut des agents, de la police municipale aussi… On veut aussi faire un effort, pour revaloriser, pour rendre la ville attractive pour de nouveaux agents. Et quand on veut faire de l’égalité femmes-hommes dans le service public, ça coûte aussi.

En matière de sécurité, vous avez lancé récemment une concertation à la Guillotière où les tensions et le ras-le-bol des habitants sont forts. Est-ce suffisant ?

Il n’y a jamais eu autant de présence policière à la Guillotière. Depuis l’été, j’en ai fait une priorité. J’ai demandé au préfet et au directeur départemental de la sécurité publique de mettre l’accent sur la place Gabriel-Péri. De fait, il y a très souvent des opérations. D’ailleurs, lors des ateliers de concertation avec la population qui ont commencé la semaine dernière, c’est ce que beaucoup de gens disent. Ils voient davantage la police mais ça ne suffit pas.

Qu’est ce qu’il faudrait faire ?

Il y a un travail à faire sur l’aménagement. Côté 7e, vous avez un espace qui est très contraint, très occupé, avec la sortie de métro, l’arrivée du tram. Quand vous concentrez les flux de passage de population, dont une grande partie précaire pour laquelle la vente à la sauvette est une source d’approvisionnement, vous avez des conflits d’usage. C’est-à-dire beaucoup trop de personnes au même endroit, au même moment. On a besoin de desserrer l’espace. L’un de nos projets va être de déplacer l’arrêt de tram pour qu’il passe côté 3e, et de réaménager les deux espaces de la place côté 3e et 7e pour qu’ils soient plus ouverts. L’un des sujets qui m’importe – et l’un des ateliers sera dédié à cela- c’est de permettre à l’espace d’être aussi accessible, tranquille et confortable pour les femmes que pour les hommes. Aujourd’hui, c’est un lieu extrêmement masculin. Ce qui ressort des ateliers, c’est que quand on est une femme, on ne se sent pas en sécurité. Pour moi, ce n’est pas entendable. Mais cela ne se gère pas avec un policier derrière chaque femme. Il faut travailler sur l’aménagement urbain et sur la zone de chalandise.

Vous souhaitez y développer d’autres types de commerces ?

On veut faire en sorte de conserver et valoriser l’histoire de cette place – qui est l’endroit où l’on entrait à Lyon et un carrefour où arrivaient les non Lyonnais – tout en la régulant et en l’adaptant à la situation d’aujourd’hui. C’est bien que la place du pont conserve cette vocation de rencontres, mais il ne faut pas y concentrer tous les publics fragiles. On veut voir avec les associations qui y font de l’accompagnement social si c’est le meilleur endroit pour accueillir des populations, de manière à travailler sur une plus grande mixité.

Votre idée serait d’ouvrir des magasins qui attireraient une population plus « bobo » ?

Ecolo, bobo, le rapport est facile (rires). La question, ce n’est pas d’attirer des gens mais de savoir de quoi les habitants du quartier ont besoin en matière de services, de commerces. Je ne cible pas tel ou tel commerce mais on doit penser la ville pour qu’elle serve ses habitantes et ses habitants. Tout ce que je viens de vous dire sur l’investissement sur la Guillotière va se traduire assez concrètement. On va créer une maison du projet qui sera le lieu où on peut voir comment les choses avancent et rencontrer des gens qui travaillent sur le projet.

Pour ce qui concerne les équipements sportifs, Lyon souffre d’un manque de piscines ? A quoi les Lyonnais doivent-ils s’attendre ?

La piscine de Gerland doit être refaite. C’est une opération en lien avec le LOU Rugby. Cette piscine, qui sera gérée par le club avec sa propre clientèle, sera aussi accessible aux scolaires. Nous allons louer des créneaux. Notre priorité, c’est que les enfants puissent apprendre à nager. Le déficit de piscines est aussi criant pour cela. Après, une piscine ça coûte très cher. Plutôt que d’investir dans un équipement flambant neuf, on veut déjà s’assurer que les équipements actuels sont en état et je peux vous dire qu’un certain nombre a besoin d’investissement.

Y aura-t-il des piscines temporaires comme l’été dernier à la Tête d’Or ?

Je n’exclus rien. On va regarder des solutions temporaires qui pourraient utiliser des bassins existants, afin que ce soit le plus efficient, qu’elles servent au plus grand nombre à un coût raisonnable.