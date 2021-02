PANDEMIE Jean Castex a annoncé vendredi la limitation des déplacements vers et depuis les pays extérieurs à l'UE pour limiter la propagation du Covid-19

« Toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d’un pays extérieur à l’Union Européenne sera interdite », a indiqué Jean Castex vendredi à l'issue d'un conseil de défense consacré au suivi de l'épidémie de Covid-19.

LR et le RN, notamment, ont raillé le gouvernement, estimant que ces mesures étaient prises trop tardivement.

L’exécutif se défend d’avoir changé de stratégie, affirmant que les frontières avec les pays situés en dehors de l'espace européen étaient déjà très contrôlées depuis la mi-mars.

Un changement de doctrine ? Face au rebond de l’épidémie de coronavirus, le gouvernement a décidé vendredi de limiter la circulation des personnes entrant ou quittant le territoire français. « Toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d’un pays extérieur à l'Union Européenne sera interdite, sauf motif impérieux, à partir de dimanche », indiqué Jean Castex lors de sa conférence vendredi soir. Le Premier ministre a par ailleurs précisé qu’un test PCR négatif serait désormais demandé pour toute personne en provenance ou à destination d’un pays membre de l’UE.

L’opposition déplore un an « de perdu »

Sur Twitter, la présidente du RN Marine Le Pen a raillé l'exécutif : « Les membres du gouvernement riaient au nez de ceux qui réclamaient cette mesure de bon sens […]. Un an pour qu’ils admettent l’évidence et protègent les Français ». Même constat chez les Républicains, à l'image du député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti : « Il aura fallu un an à ce gouvernement pour engager la fermeture des frontières ! Que de temps perdu ! », dénonce-t-il.

Plusieurs responsables de l’opposition ont partagé des vidéos d'anciennes interviews de membres de l’exécutif censées illustrer cette volte-face. Le 12 mars dernier, Emmanuel Macron dénonçait ainsi « le repli nationaliste ». « Ce virus n’a pas de passeport », disait-il en précisant que d’éventuelles mesures de contrôle devraient se prendre « à l’échelle européenne ». Fermer les frontières, « scientifiquement, ça n’a pas d’intérêt », répondait également le lendemain le ministre de la Santé Olivier Véran sur Europe 1, disant s’appuyer sur l’avis du Conseil scientifique.

Un changement de doctrine ?

« Plus vous limitez la circulation des personnes, plus vous limitez les risques de propagation du virus », dit-on aujourd’hui au ministère de la Santé. « Depuis le mois de mars, il y a déjà un contrôle accru aux frontières. Avec l’apparition des nouveaux variants, nous avons simplement poussé un cran plus loin », ajoute-t-on.

C’est également le discours du secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, qui réfute tout changement de doctrine. « Il y a un an, les vols étaient déjà suspendus à l’égard de la Chine. Depuis le 17 mars 2020 […], toute l’Europe a fermé ses frontières, pour la première fois, avec les pays hors de l’espace européen, hors Schengen. On a encore durci ces mesures, en exigeant depuis le 18 janvier un test PCR négatif », a plaidé Clément Beaune sur France Inter ce lundi, précisant que les Français ont toujours pu rentrer chez eux.

Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports, a aussi donné quelques précisions sur Twitter : « Depuis mars 2020 : contrôle strict des frontières de l’espace européen ; 5 fois moins de passagers qui viennent en Europe et en France qu’en temps normal ; 7 fois moins de passagers à l’intérieur de l’espace européen. Avec les nouvelles mesures, nous allons encore tarir ces flux. »

« On n’a pas découvert le sujet frontières vendredi »

A Matignon, on confirme un durcissement de mesures déjà en place depuis de longs mois. « On n’a pas découvert le sujet frontières vendredi. La nouveauté, c’est pour les Français qui souhaitent sortir du territoire : ils devront désormais justifier leur déplacement par un motif impérieux », ce qui exclut par exemple les vacances en dehors de l’Europe.

Reste la circulation au sein de l’espace Schengen, au sein duquel de nombreux pays sont durement frappés par l’épidémie. Ici, pas d’harmonisation européenne, chaque pays fait comme il le souhaite. L’Allemagne a ainsi interdit samedi l'entrée sur son territoire à cinq pays, dont le Portugal, où circulent activement les nouveaux variants. Pourquoi pas la France ? « L’étanchéité totale n’existe pas. Vivre en vase clos, ce n’est pas possible, répond Matignon. Mais nous avons une politique plus dure que l’Allemagne, puisque nous demandons des tests PCR pour tous les pays », à l’exception des travailleurs transfrontaliers. Le gouvernement précise aussi que des « contrôles aléatoires » sont mis en place.