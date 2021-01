Régionales 2021: Audrey Pulvar officialise sa candidature en Ile-de-France (Archives) — ISA HARSIN/SIPA

C’est désormais officiel : Audrey Pulvar sera bien candidate aux élections régionales 2021. « Je suis prête ! », assure-t-elle dans une interview au Parisien mise en ligne mardi soir, officialisant sa candidature en Ile-de-France.

« Je suis officiellement candidate », déclare l’adjointe de la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo. « Nous avons beaucoup de propositions pour sortir de la politique de Valérie Pécresse (actuelle présidente de région) qui est celle de l’ancien monde », ajoute celle qui sera donc à la tête de la liste de gauche « Ile-de-France en commun ».

Gratuité pour certains usagers des transports en commun

Parmi les mesures phares du programme d’Audrey Pulvar, néophyte en politique avant d’être élue en juin à la mairie de Paris, la gratuité des transports en commun en Ile-de-France, chiffrée à 2,2 milliards d’euros et raillée par ses adversaires.

Cette gratuité concernerait dès septembre les moins de 18 ans, les étudiants et les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans avant d’être élargie progressivement aux bénéficiaires des minima sociaux et aux personnes en situation de handicap puis ouverte en 2026 à tous les Franciliens, précise-t-elle.

L’idée d’un Pass pour les aides aux jeunes

L’ancienne journaliste, âgée de 48 ans, propose également la mise en place pour les 18-25 ans d’un « Pass unique Jeune Francilien » qui centraliserait l’ensemble des aides départementales, régionales, gouvernementales auxquelles ils peuvent prétendre. Elle défend également l’idée d’un RSA étendu pour les 18-25 ans, mesure écartée pour l’heure par l’exécutif.

Secret de polichinelle, l’entrée en lice dans la course aux régionales d’Audrey Pulvar, qui est soutenue par le Parti socialiste, Place publique et le parti radical de gauche, se heurte toutefois à celle du numéro un d’Europe Ecologie-Les Verts Julien Bayou. « Il faudra aplanir certains désaccords, en particulier sur les questions fondamentales comme la laïcité », reconnaît Audrey Pulvar. « Mais je ne doute pas que nous parvenions à trouver un chemin commun s’il faut faire barrage à la droite de Valérie Pécresse et de la République en Marche ».

Blanquer ne sera pas candidat LREM

Dans le dernier sondage en date, réalisé par Harris-Interactive, les listes écologiste (15 %) et socialiste (14 %) sont au coude-à-coude, devant celle de Clémentine Autain (LFI, 9 %). Valérie Pécresse (Libres ! ex LR) caracole elle en tête (30 %), suivie de loin par Jean-Michel Blanquer (16 %) dont le nom circulait comme potentiel candidat pour LREM mais qui a prévenu lundi « être accaparé » par la crise sanitaire. Le RN, potentiellement représenté par Jordan Bardella, est crédité de 14 %.

Reste à savoir quand se tiendront les élections régionales. Initialement prévu en mars, le scrutin devrait être repoussé, à cause de l’épidémie de coronavirus, au mois de juin.