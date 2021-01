Oui, François Bayrou a été photographié sans masque dans un aéroport

FAKE OFF Le Haut-commissaire au Plan a expliqué avoir oublié de le remettre pendant « quelques minutes » après avoir bu un café

François Bayrou, le 8 septembre, à Sanguinet. — UGO AMEZ/SIPA

Un oubli ? Une photographie de François Bayrou, dans un aéroport, sans masque, est abondamment commentée sur les réseaux sociaux. On y voit le Haut-commissaire au Plan et maire de Pau assis dans un hall, à une certaine distance des autres voyageurs.

« Les chefs de la majorité croient-ils aux ordres impérieux qu’ils donnent au peuple ? », ironise ainsi Gilles Casanova, un communicant, qui fait partie des internautes qui ont relayé le cliché.

La photo a suscité l'ironie de nombreux internautes. - Capture d'écran Facebook

FAKE OFF

François Bayrou a confirmé qu’il s’agissait bien de lui à nos confrères de La République des Pyrénées et de Libération. Le président du Modem a expliqué avoir bu un café puis avoir oublié de remettre son masque pendant « quelques minutes ». « On ne pouvait pas entrer et sortir de cette zone d’embarquement sans le masque », souligne-t-il auprès de La République des Pyrénées.

La photo a été prise mercredi dans l’aéroport d’Orly, situé près de Paris, alors que François Bayrou attendait un vol à destination de Toulouse.

Fin décembre, François Bayrou s’était exprimé en faveur d’un passeport sanitaire, une option pour le moment écartée par le gouvernement.