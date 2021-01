Marine Le Pen, le 11 novembre 2020 à Hénin-Beaumont. — Sarah Alcalay/SIPA

La présidente du Rassemblement national a décidé de ne pas aller dans le sens du vent de ses sympathisants. Marine Le Pen s’est dite samedi « prête à se faire vacciner » contre le Covid-19 quand ce sera son tour. Les Français proches du RN sont pourtant parmi les plus réticents à vouloir le faire.

« Je serais prête à me faire vacciner, mais je ne suis pas prioritaire », a déclaré sur RFI Marine Le Pen, en marge d’un déplacement pour soutenir un petit allié candidat à la présidentielle portugaise, André Ventura, patron de Chega. « J’ai dit [en] décembre que je ne me ferai pas vacciner tant que mon médecin n’aura pas reçu les études du vaccin. (…) Aujourd’hui on a les études », a justifié la candidate à la présidentielle.

La dirigeante d’extrême droite a toutefois précisé samedi qu’elle « préférait, si [elle a] le choix, avoir affaire à un vaccin traditionnel », fabriqués à partir de virus inactivés (polio, grippe), atténués (rougeole, fièvre jaune), ou tout simplement de protéines appelées antigènes, plutôt qu’à un vaccin ARN messager, c’est-à-dire à base d’informations génétiques. Marine Le Pen a aussi souligné que les « personnes âgées, qui sont effectivement fragiles, [devaient] se faire vacciner le plus rapidement possible pour éviter précisément de subir la forme grave du virus ».

Contre la vaccination obligatoire

Si elle se fait vacciner, la cheffe du RN laisse toutefois les Français « libres » de le faire ou non, et ne veut surtout pas de vaccination obligatoire, une option écartée par le gouvernement. Selon un sondage Ifop réalisé début décembre, 61 % des Français n’avaient pas l’intention de se vacciner contre le Covid-19. Ce chiffre montait alors à 80 % pour les sympathisants RN. Début janvier, selon le même institut, les Français étaient désormais 49 % à ne pas avoir l’intention de se faire vacciner, mais avec une réticence encore à 72 % chez les sympathisants RN.