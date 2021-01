Gérard Larcher. — PIERRE VILLARD/SIPA

Le gouvernement souhaite accélérer la campagne de vaccination contre le coronavirus après de nombreuses critiques.

Les élus locaux ont dénoncé une « logistique défaillante » et demandent à l’exécutif d’être associés à cette stratégie.

Certains plaident pour la mise en place de « vaccinodromes » pour permettre de vacciner rapidement la population.

Une fois encore, les élus locaux montent au front. Comme au printemps lors de la pénurie de masques , nombre d’entre eux dénoncent les carences de l’Etat, jugé trop centralisé et incapable de répondre seul à la crise du coronavirus. Les collectivités ont ainsi proposé leurs services pour accélérer la campagne de vaccination contre le Covid-19.

Ce mercredi matin sur, France 2, Gérard Larcher a ainsi dénoncé une « impréparation » et une « logistique défaillante », plaidant pour « un vrai dialogue dans la confiance » entre le gouvernement et les élus locaux. « Comment vous faites 600 centres de vaccination si ne vous appuyez pas sur les infrastructures des communes et des communautés de communes ? », s’est notamment interrogé le président ( LR) du Sénat en référence au souhait de l’exécutif d' accélérer son plan vaccinal.

Dès novembre, « on a dit à Jean Castex : "On peut vous aider" »

De nombreux élus se plaignent d’un manque de dialogue. « On n’a pas de réponse, il n’y a pas eu de concertation, comme à aucune des phases précédentes, s’est agacé le maire LR de Cannes, David Lisnard sur Europe 1. Il y a un grand décalage entre le discours officiel dans lequel on entend 'territoire, territoire, territoire', et la réalité sur le terrain. » Même son de cloche du côté de son collègue de Caen Joël Bruneau (LR) sur LCI : « Tout remonte à Paris. C’est effrayant de centralisme. » Le maire socialiste du Mans Stéphane Le Foll a lui affirmé sur France Info avoir appris « par la radio » le début de la vaccination dans sa ville mardi soir. « Tout ça dans l’improvisation et sans discussion entre nous. »

L’Association des maires de France dit pourtant avoir sollicité le gouvernement dès la fin du mois de novembre pour être associés aux décisions sur la campagne de vaccination. « On a dit à Jean Castex : « On peut vous aider, organiser les choses sur le terrain. Mettre en place des files d’attente, des box pour la vaccination, saisir l’information des personnes vaccinées, on sait faire », se désole Philippe Laurent, secrétaire général de l’AMF et maire UDI de Sceaux, auprès de 20 Minutes. On a refait des propositions en décembre, et encore en début de semaine. Mais l’exécutif est mou et ne nous fait pas confiance. »

Un changement de pied sur les « vaccinodromes » ?

Des maires et présidents de régions poussent désormais pour la mise en place de « vaccinodromes », ces grands centres de vaccination massive installés dans des gymnases par exemple, à l’instar de l’Allemagne. Renaud Muselier, président (LR) de la région Paca et de l’association Régions de France, assure avoir demandé au Premier ministre Jean Castex plus de concertation, « avec les départements pour les Ehpad, avec les mairies pour les vaccinodromes, avec les pharmacies pour décentraliser. Il faut aller vite », a-t-il indiqué. Les présidents des régions ont demandé aussi ce mercredi à l’Etat de les autoriser à acheter des vaccins pour participer à la campagne de vaccination.

Après avoir privilégié la vaccination au sein des établissements médicaux, le gouvernement semble en tout cas disposé à faire évoluer encore sa stratégie. D’ici deux semaines, 500 centres de vaccination hors hôpitaux seront installés sur le territoire, a précisé ce mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. « On sent que ça bouge, notre préfet a convoqué une réunion en fin de semaine avec les maires sur cette thématique, assure l’édile des Hauts-de-Seine Philippe Laurent. Leur stratégie est en train de changer, même s’ils ne veulent pas reconnaître qu’ils se sont trompés. Ce qu’on regrette, c’est que tout ça n’ait pas été engagé fin novembre ». Le Premier ministre devrait donner plus de détails sur cette campagne vaccinale jeudi lors d’une conférence de presse prévue à 18 heures.