Emmanuel Macron devant le sapin de Noël de l'Elysée, en 2019. — ludovic MARIN / AFP

L’année touche à sa fin et c’est l’heure des vacances, même pour le sommet de l’Etat. Emmanuel Macron a déjà eu un beau cadeau de Noël ce jeudi, la possibilité de cesser son confinement au bout d’une semaine. L’Elysée a annoncé qu'il «ne présente plus à ce jour de symptômes du Covid-19». Le président et le gouvernement vont prendre quelques jours de congés dès ce jeudi, tout en restant sur le qui-vive. La crise du coronavirus a imposé de nouvelles contraintes aux ministres, et apporté son lot de surprises. Pour les découvrir, faites ce quiz.