Tous les regards - et les inquiétudes - sont désormais tournés vers le Royaume-Uni. Un Conseil de défense sur la situation sanitaire et l'épidémie du Covid-19 aura lieu ce dimanche à 17h00 par visioconférence, a annoncé l'Elysée alors que l'inquiétude monte en Europe sur la nouvelle variante du coronavirus circulant au Royaume-Uni.

«Un Conseil de défense sur la situation sanitaire se tiendra en visioconférence, ce dimanche 20 décembre à 17 heures», a indiqué la présidence, sans plus de précisions. Emmanuel Macron présidera ce Conseil de défense de dernière minute depuis la résidence officielle de La Lanterne, où il s'est placé à l'isolement depuis son test positif au Covid-19 jeudi.