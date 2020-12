Marseille EN DIRECT : Qui pour succéder à Michèle Rubirola ?...

Bonjour à tous, et bienvenue dans ce live !

A partir de 8 h 30, nous suivrons en direct avec vous l’élection du nouveau maire de Marseille.

Eh oui, nous voici de retour dans l’hémicycle du conseil municipal, après un troisième tour épique que vous aviez été nombreux déjà à suivre avec nous en juillet dernier. Pour ceux qui auraient manqué un épisode, l’écologiste Michèle Rubirola, première femme à être élue maire de Marseille, a en effet démissionné mardi pour raisons de santé. Elle souhaite voir lui succéder son premier adjoint, le socialiste Benoît Payan. L’élection lui semble acquise avec le soutien des élus du Printemps marseillais et surtout de Samia Ghali, qui a cette fois déminé le suspense avant la tenue du conseil. Mais à Marseille, on a un sens certain du drama et des joutes oratoires… On va suivre ça ensemble, restez connectés !