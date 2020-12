Emmanuel Macron rattrapé par le Covid-19. Le président « a des symptômes réels : une toux et une fatigue importantes », a déclaré sur BFMTV jeudi soir le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, en promettant la transparence sur la santé du chef de l’Etat, testé positif au coronavirus jeudi matin. Le président a également de la fièvre, a ajouté l’Elysée.

Gabriel Attal a par ailleurs affirmé que les Français seraient tenus au courant de sa santé et que sur ce point, « la transparence sera la règle », sans préciser sous quelle forme ni si un bulletin de santé sera publié tous les jours.

Un gros travail de contact-tracing

« Un tracing de ses cas contacts a été organisé immédiatement, dès ce matin » par les organismes de santé ou parfois par l’Elysée, a-t-il souligné.

Interrogé sur les nombreuses rencontres du chef de l’Etat cette semaine, dont un déjeuner et un dîner à l’Elysée avec plus d’une dizaine de personnes, au-delà des six maximum recommandés, Gabriel Attal a estimé que le président avait « une vigilance absolue des gestes barrières » et qu’il « rencontre énormément de monde, se déplace beaucoup » et que « s’il n’avait pas cette vigilance absolue, il aurait été contaminé plus tôt ».

Macron « à l’évidence fatigué »

« Je comprends que les gens demandent des réponses, mais quand on est membre du gouvernement, en temps de crise, on assiste à un nombre de réunions très important. Donc, il arrive que vous deviez tenir des réunions à l’heure du déjeuner ou du dîner et que vous vous restauriez. Mais c’est loin d’être un dîner convivial, il y a 2 mètres de distance, on remet les masques avant et après chaque plat et on parle avec un micro », a-t-il argué.

« Je ne pense pas que les Français imaginent qu’à 19h59 le président de la République va se coucher », a-t-il lancé. Emmanuel Macron « était à l’évidence fatigué » pour son discours jeudi après-midi en clôture d’une visioconférence sur l’aide au développement, « mais il garde son engagement total », a conclu Gabriel Attal en répétant que la vaccination en France démarrera avant la fin décembre.

