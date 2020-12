Michèle Rubirola, lors de l'annonce de sa démission. — NICOLAS TUCAT / AFP

Michèle Rubirola a annoncé mardi sa décision de démissionner de la mairie de Marseille.

Elle avait été élue le 4 juillet dernier après la victoire du Printemps marseillais, un rassemblement de partis politiques de gauche, et de collectif de citoyens.

Mais comme elle le confiait avant son élection, elle n’avait jamais eu l’ambition de devenir maire.

Six petits mois et puis s’en va. La maire de Marseille,Michèle Rubirola, élue le 4 juillet dernier sous la bannière du Printemps marseillais, un rassemblement d’écologistes, d’insoumis, de socialistes, de communistes, et de collectifs citoyen, a annoncé sa démission mardi. Une demi-surprise.

Lors de la campagne entre le premier et le second tour, elle répétait sa vérité à 20 Minutes : « Certains étaient là pour être tête de liste, moi non. J’étais là pour participer ». Si elle a été propulsée candidate du Printemps marseillais, c’est que Benoit Payan, devenu son Premier adjoint, cristallisait les doutes du renouvellement, lui qui a toujours eu l’étiquette PS collée sur le dos. Une femme, en rupture avec EELV, s’imposait. « J’étais la personne qui pourrait porter le rassemblement plus facilement qu’une autre, aux yeux de la collectivité », analysait Michèle Rubirola.

Une victoire dans la dernière ligne droite

A cette époque, personne ne voyait le Printemps marseillais battre la droite conduite par Martine Vassal, favorite, pas même Michèle Rubirola. Mais un délitement de la majorité sortante empêtrée dans les affaires dites des fausses procurations, puis un accord passé avec Samia Ghali après neuf heures de conseil municipal, conduisait Michèle Rubirola à devenir la première femme élue maire de Marseille.

Très discrète durant l’été, elle avait dû s’absenter un mois pour une intervention chirurgicale courant septembre. C’est Benoit Payan, qui avait assuré l’intérim, et notamment la fronde locale contre les mesures imposées par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. De quoi susciter quelques doutes sur sa réelle volonté de diriger Marseille.

« Si je ne me fais pas écraser… »

Des doutes encore plus nourris par l’enquête du Monde, et la fameuse tirade « Tu es au courant que je ne suis là que pour trois mois ? », prononcée par Michèle Rubirola à un potentiel chef de cabinet. Ce n’est pas sa réponse pour le moins surprenante (« Carpe Diem. Si demain, je me fais écraser je ne serais pas là. Si je ne me fais pas écraser, je serais toujours là »), à son retour de convalescence qui les avait dissipés. Peut-être un peu plus l’interview donnée à Libération ventant cette nouvelle façon de faire de la politique, en tandem avec son premier adjoint.

Michèle Rubirola, un acte rare d’intelligence politique, à rebours de la voracité de pouvoir habituelle sur https://t.co/2YvNzGPYiU via @franceinter https://t.co/2YvNzGPYiU — thomas legrand (@lofejoma) December 16, 2020

Quelques jours plus tard, c’est lors de l’émission Vous avez la parole de France 2, organisée au stade Vélodrome, que Michèle Rubirola est apparue peu à l’aise dans cet exercice médiatique qu’impose la fonction de maire de la deuxième ville de France. Des critiques du même ordre avaient déjà fusé pendant la campagne électorale. Car il faut être rompu à cet exercice lorsqu’on occupe un poste si médiatisé, et tant pis pour l’apparente fraîcheur que certains appréciaient.

« Un geste unique en politique »

Dans son discours de démission mardi, elle est apparue plus naturelle, comme déjà soulagée par sa décision. « J’ai connu dès l’été les premières difficultés liées à ma santé. Ces épreuves de santé limitent l’énergie que je peux mobiliser. Être maire de Marseille c’est 300 % de son temps, j’en donne 150 % », a-t-elle avancé avant de lister l’état d’abandon de Marseille et la tâche immense à accomplir : « Depuis 1945 Marseille n’a jamais été aussi proche de sombrer ».

Une décision finalement logique pour celle qui souhaite désormais intervertir les rôles avec Benoit Payan, en récupérant le poste de 1er adjoint pour se consacrer à ce qu’elle sait faire : la santé et l’action sociale. « C’est un geste unique en politique, souligne Olivia Fortin, à l’origine du Printemps marseillais, et adjointe en charge de la modernisation des services. On voit trop souvent des politiques quitter leur poste pour des intérêts personnels ou à cause de problème judiciaire. Là elle dit qu’elle n’est pas en capacité, qu’elle n’est pas la bonne personne et qu’elle ne s’accroche pas à tout ça », considère-t-elle.

« On a vu qu’elle ne savait pas quoi faire »

Ce n’est pas son inexpérience en politique, elle est élue depuis 2008, mais plutôt la réalité de la situation de Marseille qui l’a poussé à cette décision, assure cette proche. « Quand on voit le niveau d’incurie de l’ancienne municipalité, comment l’administration fonctionne, la gestion patrimoniale… Tout est chaotique. A chaque fois qu’on ouvre un tiroir, on hallucine. Il n’y a, par exemple, aucun listing du patrimoine de la ville. On découvre des appartements qui appartiennent à la ville complètement vides et inhabités depuis des années. C’est encore pire que ce qu’on imaginait, tout est hallucinant », confie l’adjointe.

Pour l’opposition Les Républicains, il était évident que Michèle Rubiola n’irait pas au bout de son mandat. « Elle n’a ni la capacité de résilience, ni la pugnacité donner des coups. En politique vous prenez des coups, mais il faut savoir les rendre. On sentait bien qu’elle exerçait un mandat qui n’était pas le sien », estime Lionel Royer-Perreaut, maire de secteur LR.

Mais pour lui, cette décision de laisser la place de maire à Benoit Payan est tout sauf spontanée. « Ce bel élan s’est fracassé face à la real politique comme on dit. Payan savait qu’il ne pouvait pas être le dénominateur commun pour l’union donc il a poussé pour que ce soit Michèle Rubirola. Face à l’emprise qu’a Payan sur elle, Michèle Rubirola a accepté ce rôle de leurre. Elle ne pensait pas que le Printemps avait une chance de gagner et ce leurre a trop bien fonctionné. A partir du moment où elle a été élue, on a vu qu’elle ne savait pas quoi faire, elle a joué le rôle quelque temps avant de prétexter cette opération pour démissionner. Sauf que Le Monde a éventé cette stratégie, qui n’a été que repoussée », déroule Lionel Royer-Perreaut. La politique politicienne n’est jamais loin à Marseille, le véritable enseignement de cette démission.