Michèle Rubirola devant la mairie de Marseille — Alain ROBERT/SIPA

Michèle Rubirola a été élue maire de Marseille le 6 juillet dernier.

Six mois après son élection, la maire de Marseille va démissionner, a indiqué ce mardi Julien Bayou, le secrétaire national du parti Europe Écologie Les Verts.

La rumeur enflait déjà depuis plusieurs heures. Six mois après avoir été élue maire de Marseille, l’écologiste Michèle Rubirola va démissionner pour « raisons de santé », a indiqué Julien Bayou, le secrétaire national du parti Europe Écologie Les Verts. Michèle Rubirola devrait l’annoncer devant la presse ce mardi à 16 heures.

Les débuts de Michèle Rubirola en tant que maire avaient notamment été marqués par une absence de plus d’un mois dès septembre, en raison de graves problèmes de santé. A la fin de cette longue convalescence, un article du Monde avait fait grand bruit, affirmant que la maire n’avait prévu de rester que trois mois à la tête de la deuxième ville de France.

« On est venu me chercher »

Interrogée par les journalistes sur une possible démission durant son mandat, l’édile avait eu une réponse surprenante. « Ecoutez, à moins que je meure demain… Je dis « ici et maintenant ». Carpe Diem. Si demain, je me fais écraser je ne serais pas là. Si je ne me fais pas écraser, je serais toujours là. »

Pendant la campagne, Michèle Rubirola n’avait jamais caché le fait qu’elle ne nourrissait aucune ambition pour être la première magistrate de Marseille. « Certains [du Printemps marseillais] étaient là pour être tête de liste, confiait en effet l’édile à 20 Minutes dans une interview publiée durant l’entre-deux tours. Moi, non. J’étais là pour participer. Être adjointe à la santé, moi, j’étais plutôt partie pour ça. » D’ailleurs, la semaine dernière, Michèle Rubirola, médecin de profession, avait décidé de s’attribuer cette délégation jusqu’ici confiée à l’écologiste Christine Juste.

La désignation de Michèle Rubirola comme tête de liste du Printemps marseillais s’était faite après un long et difficile processus d’union de la gauche pour mettre fin aux vingt-cinq années au pouvoir de la droite conduite par l’ancien maire Jean-Claude Gaudin. Leader du Parti socialiste local, l’actuel premier adjoint Benoît Payan, contesté par d’autres élus de gauche, avait renoncé à être tête de liste aux municipales pour permettre cette union d’une partie de la France Insoumise au PS. Reste désormais à savoir qui prendra la succession de l’édile, lors du prochain conseil municipal prévu ce lundi.