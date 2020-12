Nicolas Sarkozy et Gérald Darmanin en janvier 2015. — PHILIPPE HUGUEN / AFP

« Un témoignage en votre faveur ? Demandez le ministre de l’Intérieur ! » Le Syndicat de la magistrature a dénoncé ce vendredi, au nom du principe de séparation des pouvoirs, le soutien affiché par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin à l’ancien président Nicolas Sarkozy, dont le procès pour corruption et trafic d’influence s’est achevé jeudi à Paris. « Nicolas Sarkozy vient de se voir délivrer une attestation de moralité de poids : celle du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin », écrit le syndicat dans un communiqué.

Interrogé sur France info jeudi matin, Gérald Darmanin a apporté son « soutien personnel » à Nicolas Sarkozy contre qui il a été requis quatre ans de prison dont deux ferme dans l’affaire dite des « écoutes », assurant « croire » l’ex-chef d’Etat, un « homme honnête ». « J’ai très souvent Nicolas Sarkozy au téléphone (…) je l’ai reçu pour un petit-déjeuner récemment », a fait valoir Gérald Darmanin, avant d’apporter son « soutien personnel, son affection et son respect » à l’ancien président qu’il considère comme son mentor.

Un témoignage en votre faveur? Demandez le ministre de l’Intérieur!



Notre communiqué de presse à la suite du soutien apporté hier par Gérald Darmanin à Nicolas Sarkozy pic.twitter.com/VoPhCXXDt6 — SMagistrature (@SMagistrature) December 11, 2020

Interdiction de donner un avis sur une affaire judiciaire en cours

« C’est un homme qui a beaucoup servi la République », a-t-il dit. « Mais attention, le ministre est un homme scrupuleux », a ironisé le Syndicat de la magistrature (classé à gauche) dans son communiqué. « Il est « trop respectueux » des institutions de la Justice pour « porter un jugement » sur le procès », continue le syndicat, reprenant les propos du ministre.

« L’amitié est une valeur fondamentale. Plus fondamentale, visiblement, que l’égalité devant la loi, l’indépendance de la Justice et la séparation des pouvoirs, qui interdisent aux ministres en exercice – et singulièrement au ministre de l’Intérieur dirigeant l’action de la police – de donner leur avis sur une affaire judiciaire en cours », est-il ajouté.