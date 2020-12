Il a voulu éviter la polémique, elle n’en est que plus forte. Le président Emmanuel Macron a remis la plus haute distinction française à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi lors de sa visite d’Etat à Paris, a-t-on confirmé jeudi à l’Elysée après la diffusion d’images par la seule présidence égyptienne. Ces images de la cérémonie, filmées lundi soir par la délégation égyptienne, ont été diffusées en France par l’équipe de l’émission Quotidien sur la chaîne TMC.

La remise de décoration ne figurait pas à l’agenda officiel du président Macron, tout comme le dîner offert dans la foulée en l’honneur du président Sissi. L’attribution de la grand-croix de la Légion d’honneur au président Sissi, décrié par les défenseurs des droits humains pour la répression dans son pays, a suscité des réactions outrées sur les réseaux sociaux.

Wow, Macron has actually tried to hide the fact that he awarded the highest French state medal to Egyptian dictator Sisi.



French broadcaster: “ we had to go to the website of an authoritarian regime to find out what is happening at the Elysee Palace.” pic.twitter.com/4sulRRAZRW