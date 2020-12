Nicolas Dupont-Aignan, à Paris le 26 septembre 2020. — Jacques Witt/SIPA

En tant que candidat à l’élection présidentielle de 2022, Nicolas Dupont-Aignan tente de se forger une stature internationale. Le président de Debout la France a été reçu mercredi à Brasilia par le président d’extrême droite Jair Bolsonaro après s’être entretenu avec le chef de la diplomatie et le fils député du chef de l’Etat.

« Mon devoir de patriote »

En visite cette semaine à Brasilia puis Rio dans le cadre d’une mission autour d’un rapport parlementaire sur la pollution des océans, le député a indiqué avoir « fait d’une pierre deux coups » en ayant aussi des entretiens politiques. « J’ai rencontré le président du Brésil, nous avons fait connaissance », a-t-il déclaré à l’issue d’une entrevue d’un quart d’heure.

« Je pense que les relations franco brésiliennes ont besoin d’être réchauffées et je fais mon devoir de patriote », a lancé Nicolas Dupont-Aignan, alors que quasiment aucun responsable politique français n’est venu au Brésil depuis un an et demi. Les relations entre Paris et Brasilia ne se sont toujours pas remises de la violente polémique entre les présidents Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro en août 2019, alors que l’Amazonie était dévorée par de gigantesques incendies.

Bolsonaro et son coiffeur

Un an et demi plus tard, le député de l’Essonne a eu droit à un meilleur traitement que le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian qui avait vu Jair Bolsonaro annuler leur rendez-vous, préférant aller chez le coiffeur. « Je ne suis pas venu faire un voyage politique, je suis venu faire un voyage parlementaire. Le ministre et les personnalités [brésiliens] ont souhaité me voir, voilà », s’est justifié Nicolas Dupont-Aignan, dont la visite a été organisée par l’ambassadeur du Brésil en France, un proche de Jair Bolsonaro.

Dep.francês Nicolas Dupont-Aignan @dupontaignan,de centro direita,teve quase 5% dos votos na última eleição presidencial,hoje é membro da CREDN e preside o Partido "Debout la France"



Partilhamos dos mesmo valores, enxergamos qualidades no nacionalismo e somos contra o globalismo pic.twitter.com/ZSnhcGUSxw — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 9, 2020

Après un déjeuner avec le ministre des Affaires étrangères Ernesto Araujo, le député s’est entretenu avec l’influent fils député du président, Eduardo Bolsonaro, du « Mercosur, des relations avec la France, de la question de l’Amazonie ». « Je l’ai vu parce qu’il est président de la Commission des Affaires étrangères et que je suis membre de la [même] commission » de l’Assemblée nationale, s’est justifié le président de Debout la France. « C’est tout à fait normal (…) qu’il s’appelle Bolsonaro ou pas ».

Dans un Tweet, Eduardo Bolsonaro a publié deux photos de cette rencontre et a loué le député français « de centre droit » qui « a obtenu près de 5 % à la dernière présidentielle ». « Nous partageons les mêmes valeurs, nous trouvons des qualités au nationalisme et sommes opposés à la mondialisation », écrit-il. « Moi je parle à tout le monde. Je trouve que notre diplomatie française ne s’oriente pas assez vers l’Amérique latine », a ajouté de son côté Nicolas Dupont-Aignan, en se défendant de tout « esprit polémique ».