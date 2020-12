ENSEIGNEMENT Les cours des « travaux dirigés et demi-amphis » pourraient reprendre en présentiel dès janvier si la situation sanitaire le permet

Dans une université française. — LODI Franck

Le gouvernement « va tout faire pour pouvoir commencer un peu plus tôt en janvier, pour rouvrir travaux dirigés et demi-amphis » dans les universités françaises, a assuré Emmanuel Macron, ce vendredi lors d’une interview accordée à Brut.

« On va essayer, je touche du bois, si nos résultats sont là (en matière de contamination au Covid), de commencer plus tôt et sans doute qu’on va essayer de reprendre davantage de TD (travaux dirigés) en présentiel, reprendre peut-être, si les chiffres sont bons, début janvier, des cours mais en demi-amphi », a-t-il précisé.