Le président Valéry Giscard d'Estaing, lors d'une allocution télévisée dans les années 1970. — UNIVERSAL PHOTO/SIPA

Valéry Giscard d’Estaing s’est éteint le 2 décembre à l’âge de 94 ans des suites du Covid-19. Président de la République de 1974 à 1981, il ne fit qu’un mandat, battu pendant sa campagne pour sa réélection par François Mitterrand. Avant son allocution prévue ce jeudi à 20h, Emmanuel Macron lui a rendu hommage en saluant un chef d’Etat dont « le septennat transforma la France ».

Elu à 48 ans, « VGE » a modernisé la vie politique française, allégé le protocole de l’Elysée. C’est sous son mandat qu’est adoptée la loi Veil sur la légalisation de l’avortement. On lui doit aussi l’abaissement de la majorité à 18 ans, le divorce par consentement mutuel ou encore le collège unique. C’est aussi lui qui décida de transformer l’ancienne gare d’Orsay en musée. Européen convaincu, homme de lettres élu à l’Académie française, il fut également vivement critiqué pour son incarnation monarchique de la fonction présidentielle et a vu la fin de son septennat plombé par la crise née des chocs pétroliers et l’affaire des diamants de Bokassa.

Quels souvenirs gardez-vous de l’ancien président de la République, avant, pendant ou après son septennat ? Vous pouvez témoigner dans le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.