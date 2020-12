Mort de Valéry Giscard d'Estaing EN DIRECT : VGE a « modernisé la vie politique » selon Nicolas Sarkozy...

23h59 : Sarkozy loue un homme « qui a fait honneur à la France »



Dans un texte communiqué sur Twitter, Nicolas Sarkozy a fait part de sa « grande tristesse ». « Il aura toute sa vie oeuvré au renforcement des liens entre les nations européennes, cherché et réussi à moderniser la vie politique, et consacré sa grande intelligence à l'analyse des problèmatiques internationales les plus complexes. Il est un homme qui a fait honneur à la France, un homme pour qui j'ai éprouvé de l'admiration et avec qui j'ai toujours eu plaisir à débattre ».