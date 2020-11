Franck Riester, ministre français délégué au Commerce extérieur. — Alain JOCARD / AFP

Le prochain Conseil européen se penchera sur la Turquie et pourrait la contraindre « beaucoup plus » à cause de son comportement « inadmissible » au Haut-Karabakh, a prévenu ce samedi le ministre français délégué au Commerce extérieur, Franck Riester. Interrogé sur France Inter, Franck Riester a fustigé l’attitude d’Ankara autour des appels à boycott de produits français dans certains pays musulmans sur fond de controverse sur les caricatures du prophète Mahomet.

« La Turquie joue un rôle condamnable en matière d’instrumentalisation du discours du président de la République ou des positions de la France afin de nuire à la France et de nuire aux valeurs que porte la France », a-t-il jugé. Il a rappelé les autres griefs de Paris envers Ankara : « On souhaite que la Turquie change, on souhaite que ce comportement change, ce comportement expansionniste en Méditerranée orientale avec ces forages qui portent atteinte à la souveraineté chypriote et grecque ».

La Turquie doit cesser « d’instrumentaliser la question migratoire »

Franck Riester a aussi appelé à ce que la Turquie « cesse ce comportement notamment en Afrique du Nord avec un certain nombre de trafics d’armes » et qu’elle « cesse d’instrumentaliser la question migratoire par rapport à l’Europe, on sait bien qu’ils jouent sur cette corde-là et ce n’est plus possible ». « La Turquie est un grand peuple, un grand pays avec lequel on a envie d’avoir des relations diplomatiques et économiques mais avec lequel on doit avoir un discours de vérité car on ne peut pas continuer comme ça », a-t-il dit.

« C’est un discours que porte l’Europe, et pas simplement la France et c’est la raison pour laquelle une nouvelle fois au prochain Conseil européen, cette question turque sera abordée pour voir de quelle manière on contraint peut-être un peu plus, voire beaucoup plus, la Turquie parce que son comportement notamment dans la crise du Haut-Karabakh est inadmissible », a-t-il ajouté.