La déontologue de l’Assemblée nationale Agnès Roblot-Troizier démissionne

Elle occupait le poste de déontologue de l’Assemblée nationale depuis août 2017. Agnès Roblot-Troizier a démissionné ce mardi de ses fonctions, pour prendre la direction de l’Ecole de droit de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Le déontologue de l’Assemblée nationale, fonction indépendante créée en 2011, est chargé de conseiller les députés sur toute situation délicate en matière de déontologie et d’alerter le bureau de l’institution en cas de manquement. En 2013, s’est ajoutée une mission de lutte anti-harcèlement.

Remplacée en 2021

Depuis son entrée en fonction avec l’Assemblée issue des législatives de 2017, Agnès Roblot-Troizier avait une nouvelle fonction, le contrôle des frais de mandats des députés. Elle avait veillé scrupuleusement à ce que le dispositif permette un contrôle effectif. En 2017, elle avait été désignée sur proposition du président de l’Assemblée nationale au début de la législature, François de Rugy.

Cette ancienne membre de la Commission Jospin de rénovation et de déontologie de la vie publique et docteure en droit public a été élue directrice de l’Ecole de droit de la Sorbonne.

« A la demande du président (de l’Assemblée Richard Ferrand) et d’un commun accord, elle restera en fonction » au Palais Bourbon « jusqu’à la fin de l’année 2020, le temps de lui trouver un successeur et de garantir la continuité du contrôle déontologique », selon un communiqué de la présidence. Richard Ferrand a salué son « engagement », qui « a fait avancer la déontologie parlementaire avec force et rigueur ».