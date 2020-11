Illustration du conseil municipal de Marseille — CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Les élus de l’opposition LR avaient déploré ce mardi une décision « absolument pas responsable » au regard de l’épidémie de coronavirus grandissante en France. Lundi, les 101 membres du conseil municipal de Marseille devaient se réunir en présentiel dans l’hémicycle de l’espace Bargemon, comme l’avaient confirmé plusieurs élus à 20 Minutes il y a quelques jours.

Finalement, le conseil municipal prévu la semaine prochaine est reporté à une date qui n’a pas été précisée. Dans un communiqué de presse envoyé ce mercredi en fin d’après-midi, la municipalité justifie une telle décision par « la situation exceptionnelle provoquée par les annonces du gouvernement sur le reconfinement ».

Un conseil municipal attendu

« La responsabilité impose de concentrer tous nos efforts, au-delà des clivages politiques, sur la santé et la sécurité des Marseillaises et des Marseillais, les écoles, la sauvegarde de l’économie et l’accompagnement social des plus fragiles », écrit la mairie de Marseille.

Ce conseil municipal était un temps fort politique attendu, puisqu’il devait notamment porter sur les réponses apportées par la nouvelle municipalité au rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la ville de Marseille par Jean-Claude Gaudin. Dans son communiqué, la mairie de Marseille affirme que la question de la crise sanitaire sera abordée lors du prochain conseil municipal.