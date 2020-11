Deux salles, deux ambiances. Lunettes de soleil vissées sur le nez, Joe Biden a offert sa version « strass et paillettes » aux électeurs de Pennsylvanie – l’un des Etats clés de l’élection – pour son dernier meeting de campagne. Après quelques mots sympathiques adressés à son adversaire du moment, le démocrate a laissé la place à Lady Gaga pour un mini-concert de soutien au candidat. La star en a profité pour exhorter les Américains à aller voter, « comme si votre vie en dépendait ».

Chez Trump, moins de paillettes, mais pas vraiment de dentelle. Le président et candidat a préféré la jouer profil bas dans le Michigan, une casquette rouge floquée du classique « Make America Great Again » plantée sur la tête. Sans pour autant perdre son assurance légendaire. C’est donc en toute décontraction qu’il a demandé à ses électeurs de lui offrir « une grande victoire. Pas juste une victoire. Mais une grande ».

Pour ce «D-Day», les deux candidats sont tranquilles. Ils ont déjà voté par anticipation. Donald Trump a remis son bulletin en personne dans un bureau de vote en Floride, le 24 octobre. Fustigeant au passage les votes par correspondance qu’il a nommés « la Folie du Bulletin de vote ».

Because of the new and unprecedented massive amount of unsolicited ballots which will be sent to “voters”, or wherever, this year, the Nov 3rd Election result may NEVER BE ACCURATELY DETERMINED, which is what some want. Another election disaster yesterday. Stop Ballot Madness! https://t.co/3SMAk9TC1a