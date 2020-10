« Les islamistes ne doivent pas pouvoir dormir tranquilles dans notre pays. » Après la décapitation du professeur Samuel Paty dans les Yvelines vendredi, Emmanuel Macron durcit le ton. Le chef de l’Etat a annoncé à l’issue d’un Conseil de défense, dimanche soir, un « plan d’action » dès cette semaine contre « les structures, associations ou personnes proches des milieux radicalisés ». Sous pression, le président de la République promet d’apporter des réponses politiques, quinze jours seulement après avoir dévoilé le projet de loi contre les séparatismes, qui sera présenté en Conseil des ministres le 9 décembre prochain.

L’exécutif souhaite accélérer pour répondre à l’émotion ressentie dans le pays et contrer les attaques de l’opposition. Sur France 2, ce lundi, le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau a accusé Emmanuel Macron de ne pas « mener [la] guerre » contre l’islamisme​, le jour où de nombreux responsables sa famille politique déroulaient une batterie de mesures sur le sujet.

Xavier Bertrand, le patron de la région Hauts-de-France, a pour sa part dénoncé un discours « dépassé » du chef de l’Etat, appelant à « de nouvelles sanctions judiciaires pour celles et ceux qui s’en prennent au principe de laïcité et aux valeurs de la République ». Dans le même temps, Marine Le Pen a demandé une « législation de guerre » contre l’islamisme radical, quand Jean-Luc Mélenchon appelait à « réprimer efficacement là où est le mal ».

« On ne découvre rien de la radicalisation aujourd’hui. Plusieurs lois ont d’ailleurs été votées depuis le début du quinquennat », relève-t-on à l’Elysée. « Mais face à la menace, le président a demandé aux ministres d’apporter des nouvelles solutions, concrètes, rapides, pour parachever le texte présenté le 9 décembre. »

L’acte terroriste de vendredi contraint le gouvernement à une « mise à jour » du texte. «Les premières mesures doivent arriver vite : les dissolutions d’association, les reconduites à la frontières, les réflexions au sein de l’Education nationale. Je crois que cet acte terrible a fait basculer les choses, la société est en train de bouger », avance le député de Paris Sylvain Maillard, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée.

Dans les médias, les ministres concernés se démultiplient. Gérald Darmanin a confirmé vouloir dissoudre plusieurs associations, dont le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), ce lundi matin sur Europe 1. « On reproche à ces associations d’être des propagateurs de séparatisme, de prêcher que l’islam est supérieur aux lois de la République. Ce discours n’est pas acceptable », explique-t-on à Beauvau, qui précise qu’un décret sera pris mercredi en Conseil des ministres. Le ministre de l’Intérieur, qui sera également ce lundi soir l’invité du JT de TF1, a par ailleurs confirmé l’expulsion prochaine de 231 étrangers en situation irrégulière fichés pour radicalisation, mesure qu’il avait déjà annoncée le 13 octobre.

Je vais proposer la dissolution du CCIF et de BarakaCity, des associations ennemies de la République.

Il faut arrêter d’être naïfs et voir la vérité en face : il n’y a aucun accommodement possible avec l’islamisme radical. Tout compromis est une compromission. #Europe1