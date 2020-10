Boris Vallaud est député PS des Landes depuis 2017. — Olivier Coret/SIPA

Le député et porte-parole du PS Boris Vallaud appelle vendredi le gouvernement à ouvrir le RSA aux jeunes de 18 à 25 ans, en plaidant pour une « réponse sociale forte » afin de tenter d’endiguer une « pauvreté qui explose » avec la crise du Covid-19. « La réponse sur le terrain de l’urgence sociale est assez dérisoire » de la part du gouvernement, alors que « le pire est à venir » pour « nombre d’entreprises et de Français », estime Boris Vallaud dans un entretien aux Echos.

Il appelle ainsi à mettre en place un « minimum jeunesse » par l’ouverture du RSA aux jeunes à partir de 18 ans – il n’est aujourd’hui accessible qu’à partir de 25 ans. « Le gouvernement l’a exclu, ce qui va laisser des centaines de milliers de jeunes dans un état d’abandon », assure Boris Vallaud. « Dans les décisions qu’il prend, le gouvernement oublie les petits », insiste le député des Landes qui se prononce également pour une hausse durable du RSA et de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), et non d’une aide exceptionnelle, telle que le gouvernement l’a prévue, une « aumône » selon le député.

Un coup de pouce de 150 euros

Cette aide annoncée par Emmanuel Macron mercredi soir sera de 150 euros pour les bénéficiaires du RSA et de l’ASS (chômeurs de longue durée), plus 100 euros par enfant qui seront également octroyés aux bénéficiaires des aides au logement. Pour que la jeunesse puisse « s’inventer à nouveau un avenir », le groupe PS à l’Assemblée nationale va ouvrir « dans quelques jours » une « consultation » pour la mise en place d’une dotation de 5.000 euros « pour tous les jeunes à 18 ans » et « la généralisation d’un revenu de base dégressif en fonction des revenus », indique aussi le porte-parole du PS.

Il estime également qu’il faut « aller au-delà » du « Ségur de la santé », favoriser la cantine gratuite et la distribution de « chèques rebond pour soutenir le pouvoir d’achat ». Quant au couvre-feu dans les métropoles, s’il « espère qu'[il] sera efficace », Boris Vallaud pointe « le risque qu’il ne soit pas respecté ». « Tout cela donne quand même le sentiment d’une perte de contrôle » de la part du gouvernement, ajoute-t-il.