Coronavirus EN DIRECT : Jean Castex renouvelle sa confiance envers Olivier Véran, qui a été perquisitionné ce matin…

14h20 : Castex reprend la parole pour dire que dans les territoires non-touchés par le couvre-feu, la main est aux préfets

Toutes les fêtes privées (mariages, fêtes étudiantes) sont interdites, tous les restaurants de France appliqueront le protocole sanitaire renforcer (règle des six), règle d’un siège sur deux au stade, au cinéma, etc. Nombre de visiteurs limités à 4 m2 par personnes pour les foires et salons.