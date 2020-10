Un bar à Marseille — Daniel Cole/AP/SIPA

« Est-ce que je sais si ma commune est concernée ? Mais alors, pas du tout. On attend la réponse de la préfecture. » Au lendemain de la prise de parole du président, la maire LR de Cassis, Danièle Milon, ne cache pas son désarroi. Durant son interview ce mercredi, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d’un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures dans plusieurs métropoles françaises, dont celle « d’Aix- Marseille ​ ». Dans un tweet, le président évoque bien le cas de la « métropole », soit 92 communes concernées et plus d’un million d’habitants.

Pour autant, à l’heure où ces lignes sont écrites, le doute subsiste sur le périmètre de ce couvre-feu. En réponse à ce même tweet, la députée aixoise LREM affirme que seules les villes d’Aix-en-Provence et de Marseille sont concernées, et non la métropole.

Pour @AMPMetropole seules les villes de Aix-en-Provence et Marseille sont concernées en raison de leur situation sanitaire.

Nous serons présents pour accompagner :

➡️ les professionnels

➡️ les jeunes et les étudiants

car ils st + touchés par la crise.#COVID19 #CouvreFeu https://t.co/mz8uAmfeCx — Anne-Laurence Petel (@al_petel) October 14, 2020

De son côté, le maire LREM de la Roque d’Anthéron s’interroge : « Le couvre-feu concerne seulement Aix et Marseille ou bien les 92 communes de la métropole ? » « Nous n’avons pas de certitude sur le sujet », indique-t-on à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui précise que ce périmètre sera précisé dans les prochains jours.