Les élections départementales reportées ? Sept présidents lancent un appel

Frédéric Bierry, le président du département du Bas-Rhin. — G. Varela / 20 Minutes

Sept présidents de départements, dont celui du Bas-Rhin Frédéric Bierry, signent une tribune pour demander le report des élections départementales.

« Laissez-nous travailler sur la crise sanitaire, car nos administrés n’ont pas envie aujourd’hui de nous entendre parler de campagne électorale », a affirmé le président (LR) de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix.

Ils aimeraient reporter le scrutin à l’été prochain, plutôt qu’en mars.

Et si on ne votait finalement pas fin mars ? Sept présidents de départements, majoritairement de la région Grand-Est, ont demandé mardi que les élections départementales soient repoussées de trois mois. Leur principal argument : que le scrutin n’interfère pas dans la gestion de la crise sanitaire et du plan de relance.

« Laissez-nous travailler sur la crise sanitaire, car nos administrés n’ont pas envie aujourd’hui de nous entendre parler de campagne électorale », a affirmé le président (LR) de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix, à l’initiative d’une tribune adressée au journal Le Figaro. « L’idée, c’est de sortir de cette crise et de se dire que peut-être en juin les conditions seront meilleures pour faire campagne. »

Les six autres signataires de cette demande de report des élections départementales sont Frédéric Bierry (Bas-Rhin, LR), Noël Bourgeois (Ardennes, LR), Claude Léonard (Meuse, LR), Jean-François Gaillard (Aveyron, UDI), Marc Gaudet (Loiret, UDI) et Bertrand Bellanger (Seine-Maritime, LREM).

Bussereau « par principe plutôt opposé »

Interrogé, le président de l’Assemblée des départements de France (ADF), Dominique Bussereau, a reconnu qu’il était « par principe plutôt opposé » à un report des élections. « Mais s’il y a une impossibilité due à la situation épidémique, je comprendrai parfaitement », a-t-il ajouté, rappelant que cette décision appartenait au gouvernement.

Cette demande de report émane « de sept présidents de départements, c’est extrêmement limité. C’est essentiellement des présidents de départements du Grand-Est qui ont eu à faire face au virus de manière plus prégnante encore que d’autres », a souligné le président du groupe LR à l’Assemblée Damien Abad.

Pas de dates exactes encore

Les élections départementales sont prévues en même temps que les régionales fin mars, mais les dates exactes n’ont pas été confirmées pour l’instant.

Au Sénat, le gouvernement a déposé un amendement au projet de loi prolongeant la possibilité de restreindre rassemblements et déplacements pour lutter contre le Covid-19, qui doit être discuté mercredi dans l’hémicycle, afin de faciliter le recours aux procurations pour ces élections. Il prévoit la possibilité pour un électeur de disposer de deux procurations. Le rapporteur LR Philippe Bas souhaite aller plus loin, proposant notamment qu’un électeur puisse disposer d’une procuration dans une autre commune pour voter au nom de ses ascendants.