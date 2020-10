Emmanuel Macron. — Lewis Joly/AP/SIPA

Le président Emmanuel Macron va accorder une interview à TF1 et France 2 mercredi à partir de 19h55, à propos de l’épidémie de Covid-19 qui est en pleine recrudescence, ont annoncé lundi les deux chaînes. Le chef de l’Etat sera interrogé en direct de l’Elysée par Gilles Bouleau (TF1) et Anne-Sophie Lapix (France 2), selon un communiqué commun.

L’entretien, qui sera également diffusé sur LCI, franceinfo et TV5 Monde, « portera notamment sur la situation sanitaire et économique du pays, alors que la France fait face à une recrudescence de l’épidémie » de Covid-19, ont précisé TF1 et France 2.

Un conseil de défense mercredi

Le président s’exprimera au terme d’une journée durant laquelle le gouvernement pourrait annoncer de nouvelles mesures, face à l’augmentation des cas de Covid-19 et du nombre de patients en réanimation. La France est « dans une deuxième vague forte » de l’épidémie de Covid-19 et « il ne peut plus y avoir de relâchement », a prévenu ce lundi le Premier ministre Jean Castex.

L’exécutif examinera lors du conseil de défense hebdomadaire mercredi « les données épidémiologiques pour voir s’il y a lieu d’aller plus loin » après les tour de vis donnés dans plusieurs métropoles, a-t-il précisé.