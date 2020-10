Camille Choplin passe l'écharpe de maire à Pierre Hurmic, le 3 juillet 2020 à Bordeaux — Mickaël Bosredon/20 Minutes

L’écologirl Camille Choplin, citoyenne engagée sans étiquette, a été le binôme féminin de Pierre Hurmic pendant la campagne des municipales.

Aujourd’hui elle est classée en cinquième position dans la répartition des postes de la nouvelle majorité et cela lui va très bien.

Elle insiste sur le caractère transversal de sa délégation, à la tête de laquelle elle entend mener un travail de fond, notamment pour que davantage de citoyens prennent part à la vie politique locale.

Trois mois après l’installation de la nouvelle majorité du maire écologistePierre Hurmic à la mairie de Bordeaux, 20 Minutes a demandé à Camille Choplin, novice en politique, ses premières impressions sur l’envers du décor.

Comment se sont passées ces premières semaines à la mairie de Bordeaux ?

Cela se passe très bien mais c’est dense. J’adore ce métier qui est dans une certaine continuité avec mon engagement [en faveur de l’écologie]. Et, comme j’ai travaillé sept ans à la maison écocitoyenne, je sais comment fonctionne la machine institutionnelle. Ces premiers temps, je siège dans mes premiers conseils d’administration, conseils de sécurité et conseils d’écoles. On peut trouver que ce n’est pas très folichon mais j’aborde toutes ces tâches dans un esprit très curieux.

Vous étiez présentée comme la numéro 2 au début de la campagne mais finalement vous n’avez pas en charge une délégation (comme le logement, l’urbanisme ou la sécurité, etc.) qui vous place sous les feux des projecteurs. Est-ce une déception ?

Moi clairement, je ne fais pas ça pour être sous les feux des projecteurs, ce qui m’intéresse c’est d’avoir un impact et d’œuvrer pour l’intérêt général. Il y a une vraie urgence écologique face à laquelle il y a un travail de fond à réaliser pour que les gens ne se sentent pas impuissants. On m’a proposé d’être première adjointe mais il faut avoir le nez dans les comptes et ce n’est pas ma zone de compétence. Si on tient à savoir quel rang je tiens, je suis cinquième.

Est-ce qu’il y a eu des négociations à vos frais au moment de l’alliance avec le parti socialiste et les autres forces de gauche ?

Non pas du tout. Il n’y a pas eu de négociation et j’ai choisi mon poste. Je préfère mener un travail de fond, sur le long terme. L’état d’esprit (de Bordeaux Respire) dès la campagne était de faire péter les silos pour travailler en transversal, nous n’avons pas souhaité avoir d’adjoint au développement durable par exemple. J’estime que j’ai l’une des délégations les plus transversales et qui comporte un sacré défi, celui de proposer aux citoyens de nouvelles façons de s’investir. C’est un travail de l’ombre mais à la fois je ne suis pas dans l’ombre car j’ai ma petite communauté [Les Ecologirls de Bordeaux, un groupe sur Facebook qui compte plus de 8.000 membres]. J’y raconte le quotidien d’une élue qui est avant tout une citoyenne engagée.

Quelles sont vos priorités pour votre délégation sur la démocratie permanente, la vie associative et la gouvernance par l’intelligence collective ?

Parmi les idées qui sont en réflexion, celle d’un guichet unique qui prendrait la forme d’un speed dating entre habitants et techniciens ou élus qui pourraient répondre aux questions sur la végétalisation des rues. La ville est aujourd’hui débordée par ce type de demandes. L’une de mes priorités sera aussi l’organisation des Assises du pouvoir partagé, dès début 2021, pour remettre à plat les instances citoyennes. On va également doubler le budget participatif pour passer à cinq millions d’euros et j’aimerais y associer des écoliers qui travailleraient sur un projet d’intérêt général.

Qu’avez-vous pensé de la polémique sur le sapin de Noël géant de la place Pey-Berland qui a marqué ces dernières semaines ?

On a fait une erreur de communication, ce n’était pas la priorité d’en parler à la conférence de rentrée. Au niveau national, je pense qu’il y a une tendance à l’écolo-bashing et l’opposition bordelaise s’en est emparée. Cela prouve bien qu’elle n’a pas grand-chose d’autre à critiquer.

Sur le fond, les gens comprennent quand on explique que le sapin coûte 60.000 euros, qu’il faut le gardienner et qu’en plus avec les intempéries il a failli tombé l’an dernier. Pour les fêtes, il y aura bien sûr d’autres sapins, de taille normale, ailleurs dans la ville.