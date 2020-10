Le Premier ministre Jean Castex. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Le Premier ministre, Jean Castex, s’est rendu à l’hôpital européen Georges-Pompidou, à Paris, ce jeudi soir, pour « échanger avec les soignants » et « apporter son soutien aux équipes sur le terrain », a annoncé Matignon.

« Il échange avec les équipes soignantes des services urgences adultes, réanimation médicale et médecine interne », a expliqué son entourage, précisant que « l’objectif était de discuter avec les soignants et d’apporter son soutien aux équipes sur le terrain ». La visite s’est faite sans la presse.

Un taux d’occupation au-dessus du seuil critique

Le nombre total de décès dus au coronavirus a dépassé le cap symbolique des 32.000 morts depuis le début de la crise sanitaire en mars, selon les chiffres de Santé publique France publiés jeudi soir. Lors des dernières 24 heures, 63 personnes sont décédées (contre 64 les 24 heures précédentes), alors que le nombre de cas confirmés a atteint 577.505, dont 13.970 en 24 heures. Se trouvent actuellement en réanimation 1.259 malades du Covid-19, dont 142 entrées sur les dernières 24 heures.

En Ile-de-France, le taux d’occupation des lits en réanimation pour les patients atteints de Covid-19 atteignait jeudi 35,3 %, au-dessus du seuil critique de 30 %, selon les derniers chiffres de l’Agence régionale de santé (ARS). Le taux d’incidence (nouveaux cas sur sept jours) dépassait toujours la barre des 250 pour 100.000 habitants à Paris – l’un des critères pour basculer en zone d’alerte maximale – à 261 jeudi, selon l’ARS.

Bientôt le même sort qu’à Marseille ?

Mais, une semaine après un tour de vis contesté, le gouvernement a accordé jeudi un sursis à Paris et plusieurs métropoles, mais elles restent menacées de connaître le même sort que Marseille et de basculer dès lundi en zone d’alerte maximale si la progression du Covid-19 ne faiblit pas.

La capitale et sa proche banlieue ont « franchi les trois seuils qui peuvent correspondre à la zone d’alerte maximale », synonyme de restrictions radicales comme la fermeture totale des bars, restaurants et d’autres activités, a annoncé jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran, lors d’un point hebdomadaire à l’hôpital Bichat. Accusé d’avoir manqué de dialogue, le Premier ministre Jean Castex avait pris les devants en recevant jeudi à Matignon les maires et présidents de plusieurs métropoles concernées, dont Paris, Lyon et Lille.