Emmanuel Macron en visite en Nouvelle-Calédonie, en 2018. — Blondet Eliot Pool/SIPA

Deux ans après le dernier référendum, une nouvelle consultation sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie a lieu dimanche.

Lors du premier vote, les partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie en la France avaient obtenu 56,7 % des suffrages.

D’après Pierre-Christophe Pantz, chercheur à l’université de la Nouvelle-Calédonie, l’impasse risque de perdurer, quel que soit le résultat dimanche.

Quel avenir pour la Nouvelle-Calédonie ? Les habitants de cette collectivité française de l’océan Pacifique Sud sont de nouveau appelés aux urnes pour décider de leur avenir. Les 180.640 électeurs devront dire dimanche* s’ils souhaitent que l’archipel reste français ou accède à l’indépendance. Une précédente consultation a déjà eu lieu le 4 novembre 2018 : elle avait été remportée par les partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France avec 56,7 % des suffrages.

Ce vote sera-t-il confirmé par le scrutin de dimanche ? 20 Minutes revient sur les enjeux autour de ce référendum avec Pierre-Christophe Pantz, docteur en géopolitique en Nouvelle-Calédonie et spécialiste en géographie électorale.

Pourquoi un référendum ?

L’archipel, français depuis 1853 et situé à 18.000 km de la métropole, connaît au milieu des années 1980 une insurrection des indépendantistes kanaks contre la France et les populations d’origine européenne, qui fait plus de 70 morts. Le paroxysme est atteint en mai 1988 avec la prise d’otages et l’assaut de la grotte d’Ouvéa, où 19 militants kanaks et 6 militaires français sont tués.

Les accords de Matignon de juin 1988 ont initié un début de réconciliation et d’émancipation du territoire, fondé sur le rééquilibrage économique et géographique et sur un partage du pouvoir politique entre les deux principales communautés : les Kanaks (39 %), premiers habitants du pays, et les Caldoches (27 %), descendants des colons blancs. Ce rapprochement a été consolidé dix ans plus tard par l’accord de Nouméa.

« Cet accord a organisé des transferts de compétences vers la Nouvelle-Calédonie pour que le territoire devienne de plus en plus autonome. L’une des dernières étapes de ce processus est le vote pour le référendum d’autodétermination », explique Pierre-Christophe Pantz. Malgré la victoire du « non » en 2018, « la possibilité d’un deuxième, voire d’un troisième référendum, est inscrite dans l’accord, poursuit le chercheur. C’était une demande des indépendantistes pour éviter que tous les enjeux d’un débat historique ne reposent sur un seul et unique scrutin. »

Qu’est-ce qui a changé depuis deux ans ?

Le dernier référendum a été marqué par une forte percée des indépendantistes, représentés politiquement par le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), plus hauts que ce que prévoyaient les sondages. « Le score était plus serré mais il était conforme aux résultats des élections provinciales, qui permettent de prendre le pouls de l’archipel, note Pierre-Christophe Pantz. En réalité, cela fait plus d’une quarantaine d’années que la question de l’indépendance rythme l’actualité politique. Et le rapport de force entre les non-indépendantistes et les indépendantistes n’a pas beaucoup changé, aux alentours de 60-40 %. ».

Mais contrairement au précédent scrutin, le climat politique est, cette fois, plus tendu. Les débats sont émaillés de polémiques sur la constitution du corps électoral, la date du référendum, le bulletin de vote, l’usage autorisé par l’Etat du drapeau tricolore pour la campagne officielle ou encore les inscriptions dans les bureaux de vote décentralisés.

« A la sortie du premier référendum, on appelait les deux camps à reprendre le chemin du dialogue mais aujourd’hui, celui-ci est quasiment rompu, poursuit le spécialiste. Le débat politique reste enfermé dans cette dimension ethnique, géographique et sociale : les territoires kanaks sont essentiellement indépendantistes et les non-kanaks majoritairement contre l’indépendance. Et ce qui est inquiétant, c’est que, depuis trente ans, cette scission n’a pas évolué »

Que se passera-t-il en cas de nouvelle victoire du « non » ?

La Nouvelle-Calédonie resterait une collectivité française et sa population conservera la nationalité et la citoyenneté françaises, ainsi que la citoyenneté européenne. Mais un troisième vote pourrait être organisé dans un délai maximal de deux ans, puisque les indépendantistes disposent de plus d’un tiers des sièges du Congrès.

« Ce serait la réponse juridique. Mais une réponse politique pour trouver une troisième voie plus consensuelle pourrait être envisagée afin d’éviter un nouveau vote, développe Pierre-Christophe Pantz. C’est en tout cas ce qu’affirment les partisans non-indépendantistes. Tout dépendra du résultat de dimanche, on saura de quel côté est la dynamique. S’il y a une progression notable du oui, les indépendantistes n’auraient vraisemblablement pas d’intérêt à éviter le troisième référendum. »

Et si le « oui » l’emporte ?

Le FLNKS a déjà indiqué qu’il ne souhaitait pas de « rupture » avec la France mais « négocier de nouveaux liens avec elle », au travers de « partenariats gagnant-gagnant » durant une période de transition de trois ans avant la proclamation de l’indépendance. « Il y a une incertitude sur la période de transition, ses implications. A l’instar du Brexit, il resterait beaucoup de choses à négocier : la double nationalité, les transferts de compétences, l’argent de l’Etat français… Quel que soit le résultat dimanche, le référendum n’apportera pas de solution, on restera dans une impasse. » Le Premier ministre Jean Castex a, pour sa part, annoncé qu’il réunirait « les acteurs politiques calédoniens au lendemain » de la consultation.

*Cette consultation, initialement prévue 6 septembre 2020, est reportée au 4 octobre à cause de la pandémie du Covid-19.