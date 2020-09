L’hémicycle du Sénat, lors du discours du Premier ministre Jean Castex le 16 juillet 2020. — Jacques Witt/SIPA

Le scrutin de dimanche n’a pas livré de véritables surprises, confortant les équilibres du précédent mandat.

La droite et le centre confirment leur majorité, et les socialistes restent le premier groupe d’opposition.

Les écologistes vont pouvoir former un nouveau groupe, tandis que le RN sauve son unique siège.

Le scrutin est un peu passé inaperçu au milieu de l’actualité liée au coronavirus. Mais le Sénat remettait en jeu la moitié de ses sièges ce dimanche, lors d’un vote où seuls les grands électeurs pouvaient s’exprimer. Le palais du Luxembourg accueillera finalement quelque 70 nouveaux visages pour les six prochaines années. Majorité de droite confortée, nouveau groupe écologiste, catastrophe évitée pour La République en marche… 20 Minutes revient sur les enseignements de ces sénatoriales.

La droite et le centre confortent leur majorité

Pas de bouleversement lors de ce scrutin, qui s’inscrit dans le sillon des dernières municipales. Cette stabilité a ravi Gérard Larcher, l’actuel patron de la Chambre haute. « Cette élection, dans un contexte sanitaire, économique et social inédit, vient conforter la majorité sénatoriale de la droite et du centre », s’est félicité le président du Sénat, qui devrait logiquement être réélu jeudi.

Ce soir, la majorité sénatoriale de droite et du centre est confortée. Le 1er octobre, je présenterai à mes collègues ma candidature à la présidence du @Senat avec un projet pour contribuer à la vitalité de la démocratie et restaurer la confiance qui manque tant à notre pays. — Gérard Larcher (@gerard_larcher) September 27, 2020

Avec environ 150 élus au total, Les Républicains restent le premier groupe du Sénat. Le chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau a ainsi été largement réélu avec 70,8 % des voix en Vendée. La droite conforte sa majorité avec ses alliés centristes. « On renoue avec la victoire », s’est réjoui sur France Inter le patron du parti, Christian Jacob, ce lundi. Le patron du parti espère poursuivre sur cette lancée pour les échéances à venir. « On gagne dix sièges au Sénat, ce n’est pas rien, ce n’est pas anecdotique, c’est ce qui va nous permettre de nous préparer aux autres échéances territoriales, aux départementales et aux régionales » de 2021, a-t-il ajouté.

"Ces #Sénatoriales2020 sont le prolongement de notre victoire aux élections municipales où les Français ont fait confiance aux @lesrepublicains. Cette nouvelle victoire va nous permettre de nous préparer aux prochaines échéances, les départementales et les régionales." #le79inter pic.twitter.com/iYU5ejpUmd — Christian JACOB (@ChJacob77) September 28, 2020

La République en marche limite la casse

Après des municipales ratées, le parti de la majorité s’attendait au pire. « Tout le monde veut ma peau ! », pestait même François Patriat avant le vote. Le président du groupe LREM s’en est finalement sorti en Côte d’Or, devançant la socialiste Colette Popard. « C’est pas la bérézina qu’on avait annoncée », a-t-il réagi dimanche, prévoyant au moins autant d’élus LREM que les 23 de la précédente mandature.

Car les marcheurs limitent finalement la casse en ne perdant que quelques sièges, (Dordogne, Gironde, Hérault, Vaucluse, Guyane) et en conquérant d’autres dans le Tarn, l’Eure, le Finistère, le Haut-Rhin. Par ailleurs, les deux membres du gouvernement en lice, Sébastien Lecornu dans l’Eure et Jean-Baptiste Lemoyne dans l’Yonne, ont également été élus, mais enverront siéger leur suppléant dans l’immédiat.

Les écologistes forment un nouveau groupe

Suite logique de leur percée aux municipales, les écologistes vont pouvoir former un groupe au palais du Luxembourg. « Il y aura un groupe vert au Sénat » avec au moins 10 élus, a assuré dimanche soir la sénatrice EELV Esther Benbassa, qui briguera la présidence. « On va pouvoir porter des textes écolos et les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. C’est une étape avant les régionales et les départementales », a-t-elle ajouté. En début de soirée dimanche, la sénatrice dénombrait déjà six candidats écologistes victorieux, dans les Bouches-du-Rhône, en Gironde, Ille-et-Vilaine, Bas-Rhin et deux dans le Rhône.

Félicitations aux 6 élu-e-s @EELV qui rejoignent le #Senat et vont permettre de former un groupe écolo! — Yannick Jadot (@yjadot) September 27, 2020

« Ce matin, on est à une douzaine, et je pense qu’il y a encore d’autres sénateurs qui se posent des questions », a indiqué ce lundi sur Public Sénat Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique, qui espère pouvoir compter sur une quinzaine d’élus. Le groupe écolo pourrait d’ailleurs attirer Paulu Santu Parigi, le premier nationaliste corse élu au Sénat.

Objectif atteint pour le PS, les communistes se renforcent

Pas de surprise non plus pour les socialistes. Patrick Kanner s’est satisfait d’avoir atteint « l’objectif fixé », celui de « rester le 2e groupe au Sénat », avec environ 65 élus. Le patron des sénateurs PS a toutefois regretté la perte de quelques sièges à cause des divisions de la gauche. « C’est pas la droite qui les gagne, c’est la gauche qui les perd essentiellement par la division », a-t-il analysé sur Public Sénatce lundi, en citant es exemples de l’Ardèche et des Deux-Sèvres.

Par ailleurs, le Parti communiste a emporté deux nouveaux sièges en Dordogne et dans les Bouches-du-Rhône, tout en conservant les deux remis en jeu en Seine-Maritime et dans les Côtes-d’Armor.

À l’issue des #ElectionsSenatoriales, le groupe CRCE se renforce. C’est la garantie que la lutte contre les injustices sociales, fiscales, culturelles, soit menée avec plus de force encore dans l’hémicycle du Palais du Luxembourg.



Notre communiqué⤵️ pic.twitter.com/bQm0GSdzxB — Sénateurs CRCE (@senateursCRCE) September 27, 2020

Le RN sauve son unique siège

C’est la petite surprise du scrutin : le Rassemblement national a sauvé l’unique fauteuil qu'il détenait encore au palais du Luxembourg, avec la réélection surprise de Stéphane Ravier dans les Bouches-du-Rhône.

Stéphane Ravier, seul sénateur du @RNational_off, est réélu. "Il a fallu aller chercher les grands électeurs avec les dents" commente @Stephane_Ravier. "Je salue ma présidente Marine Le Pen, à qui je dédie cette victoire" #Sénatoriales2020



https://t.co/Qirp79srUq pic.twitter.com/cR2aMSkz5Y — Public Sénat (@publicsenat) September 27, 2020

A l’annonce des résultants, le candidat lui-même a semblé étonné : il avait été battu dans son propre fief du 7e secteur lors des municipales à Marseille en juin, perdant au passage de nombreux grands électeurs.