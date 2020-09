Jean Castex sur France 2 — Capture d'écran - https://www.france.tv/france-2

Les restaurateurs vont-ils être rassurés ? Le Premier ministre a annoncé que le gouvernement allait soutenir financièrement les établissements contraints de fermer à cause des nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus, dévoilées mercredi soir par Olivier Véran. Jean Castex, invité de l’émission « Vous avez la parole » sur France 2 ce jeudi soir, a dévoilé les grandes lignes de ce soutien spécial.

Dans la métropole d’Aix-Marseille et en Guadeloupe, placées en « zone d’alerte maximale » mercredi, les bars et restaurants vont être fermés dès samedi, pour au moins deux semaines. Face à la colère des professionnels du secteur, le gouvernement a réagi. Jean Castex a annoncé ce jeudi soir que les restaurateurs seront exonérés des charges sociales pendant la période où ils seront obligés de baisser le rideau, « dont j’espère qu’elle sera plus courte possible », a-t-il ajouté.

« Nous allons indemniser la perte du chiffre d’affaires que vous allez subir », a assuré le Premier ministre à une restauratrice phocéenne qui l’interpellait lors de l’émission. « Il n’est pas question que vous subissiez les conséquences de ces conditions sanitaires ». Une aide financière sera débloquée, « pour couvrir [les] charges fixes, à hauteur de 10.000 euros pendant la période où vous serez fermés », a aussi déclaré Jean Castex.