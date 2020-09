COUP DUR Le député accuse son parti de ne plus « produire des idées neuves » et appelle la direction du mouvement à suivre son exemple

Pierre Person à Paris le 17 juin 2019. — Emma Prosdocimi

La République en marche est dans une très mauvaise passe. Alors que le parti présidentiel sort dimanche de six très mauvaises législatives partielles, subit des défections dans son groupe à l’Assemblée nationale et voit la montée grandissante de l’influence du Modem, il doit maintenant faire face à la démission de son numéro deux.

Et cette dernière charge est violente. Accusant LREM de ne plus « produire des idées neuves » et appelant les membres de la direction à faire comme lui pour créer « un électrochoc », Pierre Person a annoncé ce lundi son retrait de ses fonctions.

« Un militant parmi les militants »

« Aujourd’hui, pour donner un nouveau souffle au parti, je fais le choix de démissionner de mes fonctions à la direction de LRM, en quittant mon poste de délégué général adjoint et en ne siégeant plus au bureau exécutif. Je redeviens un militant parmi les militants et reste évidemment membre du groupe parlementaire », a-t-il annoncé dans un entretien au Monde. Selon lui « des changements cosmétiques et d’habillage ne suffiront pas à faire évoluer le parti », resté dans sa logique de 2017, qui était de porter le projet présidentiel.

En 2018, j’avais fait le choix de l’unité de ma famille. Aujourd’hui, le parti a besoin d’un nouveau souffle.



C’est pour initier ce sursaut que je décide aujourd’hui de quitter mes fonctions au sein du mouvement — https://t.co/WYKyviylMG. — Pierre PERSON (@Pierr_Person) September 21, 2020

Quatre ans après la création du mouvement, Pierre Person juge qu’il « ne produit plus d’idées nouvelles. Le travail dans ce domaine est insuffisant », estime-t-il, en évoquant une organisation « repliée sur elle-même » et en mettant en garde sur le risque de « disparaître » s’il devient « comme les anciennes formations politiques ». « S’il veut s’inscrire dans le temps long, exister dans la "maison commune" en cours de création avec nos alliés, il doit mieux définir ce qu’il représente. Il doit avoir sa propre raison d’être, sans porter uniquement en "copier-coller" le message du gouvernement », insiste le député.

Charge contre Stanislas Guerini

Avec ces déclarations, les regards vont donc logiquement se tourner vers le patron de LREM. Interrogé pour savoir s’il remettait en cause la gestion du délégué général Stanislas Guerini, Pierre Person relève qu'« une simple réorganisation de la direction est prévue, lundi soir, lors d’une réunion du bureau exécutif. Cela montre bien que le parti n’a pas pris la mesure de la situation ». Stanislas Guerini doit-il donc quitter son poste ? « Il a de grandes qualités humaines, managériales et n’a pas ménagé ses efforts. Le sujet n’est pas personnel mais politique. Au moment où le président de la République a demandé à chacun de se réinventer, je ne crois pas que LRM puisse s’en affranchir ».

Même si Pierre Person réaffirme qu’il soutiendra Emmanuel Macron lors de la présidentielle de 2022, il n’est pas certain qu’on lui laisse le faire au premier plan après cette interview. La balle est maintenant du côté de la direction de son parti.