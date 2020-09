CANDIDATURE Le premier secrétaire prône le rassemblement de la gauche « dès aujourd’hui pour rendre possible une candidature unique en 2022 »

Olivier Faure, Secrétaire national du PS, lors de l’université d’été de son parti, à Blois le 29 août 2020. — ISA HARSIN/SIPA

Olivier Faure veut continuer son « travail de refondation » du Parti socialiste. Le premier secrétaire du PS a annoncé ce dimanche qu’il serait candidat à sa propre succession lors d’un congrès qui devrait avoir lieu à la mi-décembre.

« La seule équation gagnante »

A la tête du PS depuis deux ans, après l’échec de son candidat Benoît Hamon à la présidentielle de 2017, Olivier Faure a exprimé sa volonté de jouer la carte du rassemblement de la gauche dans la perspective de celle de 2022. « Maintenant, le temps est venu de la réaffirmation de notre identité, articulé au nécessaire rassemblement des forces de la gauche et de l’écologie », a expliqué le premier secrétaire dans un entretien accordé au Journal du dimanche. C’est, selon lui, « la seule équation gagnante ».

« Nous voulons aller vers une coalition de projet dès aujourd’hui pour rendre possible une candidature unique en 2022 », a-t-il affirmé. Le rassemblement « n’est pas la reddition ou la dilution », mais « l’ingestion puis la digestion d’un parti par un autre. C’est la capacité à négocier un contrat où chacun est respecté pour ce qu’il apporte et où des objectifs communs clairs sont fixés », a expliqué Olivier Faure.

Gagner aux départementales et aux régionales

Interrogé sur la possibilité pour le PS de soutenir un candidat écologiste en 2022, Olivier Faure a insisté sur le besoin de définir d’abord « un projet commun » pour ensuite « choisir celui ou celle qui est le ou la meilleur(e) pour l’incarner ». « À chacune et à chacun de se montrer capable d’incarner ce bloc social, écologique, démocratique, féministe, et européen », a-t-il estimé. Il espère réitérer aux départementales et régionales en 2021, puis à la présidentielle, une stratégie d’alliance qui s’est avérée gagnante aux municipales.