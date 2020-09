Brigitte Macron a remercié les Brésiliens qui lui ont apporté leur soutien. — AFP

Dans une interview accordée au magazine Elle, publiée ce jeudi, Brigitte Macron a dit souhaiter « porter la voix de ceux que l’on n’entend pas », des enfants victimes de violences, un combat qu’elle veut mener aux côtés de la réalisatrice Andréa Bescond.

« Mon but est de porter la voix de ceux que l’on n’entend pas », affirme Brigitte Macron dans cet entretien réalisé fin août, expliquant que « plus d’une lettre sur deux » reçues à l’Elysée « émane d’un enfant, d’un adolescent ou de parents qui [lui] font part de violences physiques, psychologiques et sexuelles ».

Une mission élargie

Alors que le secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des familles Adrien Taquet a annoncé en août la création d’une « commission indépendante sur les violences sexuelles faites aux enfants » à l’automne et un projet de loi « en 2021 », Brigitte Macron assure qu’il est « bien décidé à faire travailler ensemble tous les ministères : la Justice, l’Intérieur, l’Éducation nationale, la Santé ».

Pour lutter contre les violences faites aux enfants, Brigitte Macron souhaiterait que « la mission du carnet de santé de l’enfant » soit élargie « au-delà du suivi médical, à la question de son environnement familial et affectif ».

« Andréa, je serai toujours à tes côtés pour ton combat »

« Il faudrait quasiment un mode d’emploi, un guide pour aider les parents d’aujourd’hui », dit la première dame. En 2018, Laurence Rossignol, alors secrétaire d’Etat de l’Enfance et la Famille, avait décidé d’inclure des messages de prévention sur l’éducation non-violente et sur le bébé secoué.

« Andréa, je serai toujours à tes côtés pour ton combat », a écrit Brigitte Macron à Andréa Bescond le soir de l’élection d’Emmanuel Macron. La réalisatrice est elle-même victime d’agressions sexuelles alors qu’elle était enfant et raconte ce drame dans le film Les Chatouilles paru en 2018, elle publiera une série de trois livres à destination des enfants le 16 septembre.