150 ans de la République EN DIRECT : « La République parce qu’elle est indivisible n’admet aucune aventure séparatiste », dit Emmanuel Macron

Bonjour à tous et bonjour à toutes ! Vous ne savez peut-être pas mais la République a aujourd’hui 150 ans. Le 4 septembre 1870 la République est proclamée pour la troisième fois, certes, mais contrairement à 1792 et 1848, le régime sera cette fois durable. La France a en effet vécu en République 146 des 150 ans dernières années. Pas mal après les mille régimes différents connus par le pays entre 1789 et 1870. C’est cette date symbolique qu’Emmanuel Macron veut célébrer aujourd’hui, on va suivre la cérémonie en direct !