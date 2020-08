Laurent Pietraszewski — Jacques Witt/SIPA

Elle a été suspendue en mars en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Mais le secrétaire d’Etat chargé du dossier, Laurent Pietraszewski, l’assure : la réforme des retraites « se fera avant la fin du quinquennat ».

« On a un engagement avec les Français, de transformation de notre système de retraites pour en faire quelque chose de plus juste, de plus solidaire », a indiqué sur RTL le secrétaire d’Etat.

Adoption en première lecture à l’Assemblée

Cette réforme, qui avait provoqué avant l’épidémie deux mois de fronde syndicale et politique, a été « suspendue » mi-mars après son adoption en première lecture à l’Assemblée nationale.

Le président Macron a cependant estimé, le 14 juillet, que la France ne pourrait pas faire « l’économie d’une réforme » de son système de retraites, tout en reconnaissant que le projet du gouvernement ne pourrait pas être maintenu tel que conçu avant la crise sanitaire. Le Premier ministre Jean Castex a ensuite annoncé, le 17 juillet, qu’il décalait cette réforme sociale clé. Il a promis une « nouvelle méthode », en distinguant le « caractère structurel » du projet « qui vise à plus de justice » et son « volet financier ».