Paris, illustration — THIERY LE FOUILLE/SIPA

Des masques dans toute la ville mais la vie en terrasse, elle, continue. Paris prolonge « exceptionnellement » jusqu’en juin 2021 l’extension des terrasses des bars et restaurants sur l’espace public parisien, « compte tenu de l’ampleur de la crise qui frappe le secteur », a indiqué jeudi le premier adjoint à la maire de Paris, Emmanuel Grégoire.

Cette mesure, qui avait été annoncée fin mai par la maire (PS) de Paris Anne Hidalgo pour les 8.000 établissements parisiens, « est assortie de plusieurs contreparties », dont la fermeture des terrasses à 22h et la limitation des nuisances sonores pour les riverains, a précisé Emmanuel Grégoire. Les contrôles et sanctions des contrevenants seront « renforcés », et l’amende portée de 68 à 500 euros.