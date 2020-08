Anne Hidalgo a promis un masque gratuit à tous les Parisiens — Ludovic MARIN / AFP

C’est désormais officiel : le port du masque sera désormais obligatoire dans tout Paris et dans les communes de la petite couronne à partir de vendredi matin, 8 heures. Le Premier ministre Jean Castex avait annoncé dans la matinée que « le préfet, après concertation avec la maire (Anne Hidalgo), allait étendre le port du masque dans l’ensemble de la capitale », suite à une recrudescence du coronavirus dans la ville.

La mesure a été confirmée jeudi par Anne Souyris, l’adjointe à la maire de Paris en charge de la santé sur BFM-TV. « Nous avons toujours privilégié des actes de prévention et d’information […] Donc au départ, la verbalisation ne sera pas d’actualité », a ajouté l’élue parisienne.

🔴 Coronavirus: le masque sera obligatoire dans tout Paris à partir de 8h ce vendredi, selon Anne Souyris pic.twitter.com/u2u1ZVPxJr — BFM Paris (@BFMParis) August 27, 2020

Masque obligatoire pour les piétons, les vélos, les trottinettes…

Cette mesure s’appliquera également sur l’ensemble « des trois départements de la petite couronne : la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne », indique le communiqué de la préfecture de police.

« Le port du masque sera obligatoire pour tous les piétons circulant dans les espaces publics, les utilisateurs de vélos, deux-roues, trottinettes et autres engins de mobilité personnels, motorisés ou non », est-il précisé. Seuls « les usagers circulant à l’intérieur des véhicules à moteur (voitures des particuliers, camionnettes ou poids lourds des professionnels) seront dispensés de cette obligation ».

Une obligation jusqu’ici réservée aux secteurs les plus fréquentés

Cette obligation concernait jusque-là seulement quelques secteurs particulièrement fréquentés. Le Premier adjoint de la capitale, Emmanuel Grégoire, avait alors indiqué que la ville soutenait ce qu’il considère être une « mesure de simplification », en faisant valoir une mise en œuvre « très rapide » de la généralisation.

Masque obligatoire à Paris: "Au départ, la verbalisation ne sera pas d'actualité", selon Anne Souyris pic.twitter.com/mYPtEK6bos — BFM Paris (@BFMParis) August 27, 2020

Cette décision fait suite à celle de Marseille qui a rendu la veille le port du masque obligatoire et décrété également la fermeture des bars et restaurants à 23 h dans tout le département des Bouches-du-Rhône, une mesure que le gouvernement n’exclut pas non plus pour Paris.