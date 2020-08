Muriel Pénicaud, à l'Elysée le 17 juin 2020. — Gonzalo Fuentes/AP/SIPA

Remerciée en juillet lors de la nomination de Jean Castex à Matignon, Muriel Pénicaud ne sera pas restée longtemps sans emploi. L’ex-ministre du Travail a été nommée mercredi représentante permanente de la France auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Cette nomination, entérinée en Conseil des ministres sur proposition du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, prendra effet le 28 septembre.

Une partie de carrière dans le privé

Muriel Pénicaud, 65 ans, ne retournera donc pas dans le secteur privé où elle a effectué une partie de sa carrière, notamment comme DRH chez le géant agroalimentaire Danone, avant de rejoindre le gouvernement d’Édouard Philippe en mai 2017. Elle a par ailleurs été conseillère de Martine Aubry au ministère de la Formation professionnelle au début des années 1990, après un début de carrière dans les collectivités territoriales.

Son nom restera accolé à la première réforme du quinquennat d’Emmanuel Macron, celle des ordonnances travail, menée en un éclair et sans grande contestation sociale en 2017. Muriel Pénicaud, qui se définit à la fois comme « sociale et libérale », a ensuite enchaîné avec une réforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle ainsi que de premières mesures sur l’assurance chômage. Elle n’a pas été renouvelée en juillet pour faire rempart à la crise liée au coronavirus malgré une approche éco-sociale jugée « en ligne » avec celle du chef de l’État.

La pandémie de #COVID19 provoque une crise de l'#emploi bien plus grave que celle qui avait suivi la crise financière de 2008.



➡️ Nos explications en vidéo 📽️⤵️ #PerspectivesDeLemploi pic.twitter.com/NWe9e04S62 — OCDE (@OCDE_fr) August 25, 2020

L’OCDE, qui a son siège à Paris et regroupe surtout des pays développés, a un rôle essentiellement consultatif mais a su se rendre utile sur le chantier très technique de la lutte contre l’évasion fiscale ou en publiant des rapports très attendus, comme celui des évaluations des systèmes scolaires (Pisa).