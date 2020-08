JEUNESSE Le chef du gouvernement est attendu à Mondonville pour échanger avec les équipes et une cinquantaine d'enfants

Le Premier ministre Jean Castex, le 31 juillet 2020 — ALLILI MOURAD/SIPA

Le Premier ministre, Jean Castex, doit se rendre ce mardi en Haute-Garonne dans une « colonie apprenante », accompagné de la secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et de l’Engagement, Sarah El-Haïry, a indiqué Matignon. Le chef du gouvernement est attendu à Mondonville, à une dizaine de kilomètres à l’ouest de Toulouse, où il doit échanger avec les équipes et la cinquantaine d’enfants âgés de 8 à 12 ans accueillis sur place, principalement issus de quartiers prioritaires et de l’aide sociale à l’enfance de la région.

250.000 jeunes concernés

Après les mois de confinement pour lutter contre l’épidémie de coronavirus et la fermeture des écoles, l’Etat a décidé de cofinancer le séjour d’enfants de familles en difficulté dans ces colonies labellisées « apprenantes », un dispositif pour permettre à 250.000 jeunes de participer à des séjours alliant loisirs et enseignement. Le Premier ministre doit notamment se rendre sur un terrain de rugby du centre, ainsi qu’assister à une initiation à l’astronomie, en compagnie des enfants.

Officiellement en vacances dans les Pyrénées-Orientales depuis le 10 août, Jean Castex a déjà effectué deux déplacements la semaine dernière : l’un à Montpellier et La Grande-Motte pour mettre en garde contre les risques liés à la canicule et la reprise de l’épidémie de Covid-19, l’autre à l’aéroport d’Orly, vendredi, pour présider une cérémonie d’hommage aux humanitaires français tués au Niger.