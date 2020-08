Le secréatire national d'Europe Ecologie les Verts, Julien Bayou (au premier plan) lors d'un meeting de David Belliard — Lionel GUERICOLAS /MPP/SIPA

Les Verts accueilleront 500 personnes au maximum, au lieu de 3.000, pour leurs journées d’été, qui se tiennent de jeudi à samedi à Pantin (Seine-Saint-Denis), en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, a-t-on appris lundi auprès d’ EELV.



« On s’était donné le week-end pour réfléchir au maintien ou non de nos journées d’été. Finalement, après avoir joint l’ARS (Agence régionale de santé), on a décidé de les maintenir mais en divisant par six le public », a affirmé Julien Bayou, secrétaire national d’Europe Ecologie Les Verts.

« Montrer que l’on est capable de manifester de manière responsable »

Les gestes barrière seront strictement respectés, avec « l’obligation de se laver les mains à six reprises, entre l’entrée et la sortie » de l’endroit où se tiennent les journées, « port du masque obligatoire et distance d’un mètre entre les personnes », a précisé Julien Bayou.

L'équipe des Journées d'été tient à vous. 💚

Nous sommes en train d'adapter notre événement en fonction des dernières informations à notre disposition.

Nous tiendrons informés les personnes inscrites afin de les avertir de la suite. #RestezPrudents — Journées d'été des écologistes (@Journeesdete) August 15, 2020

Selon lui, « il est important que les écologistes démontrent qu’ils sont capables d’organiser dans des conditions responsables un événement politique, en période de crise sanitaire ».

« Si demain, on doit manifester contre le retour des néonicotinoïdes, il faut montrer que l’on est capable de le faire, de manière responsable », a ajouté Julien Bayou, en allusion aux « pesticides tueurs d’abeilles ».

Six partis écologistes au rendez-vous

Le ministère de l’Agriculture avait annoncé le 6 août vouloir autoriser les agriculteurs à utiliser dès 2021, « dans des conditions strictement encadrées » et jusqu’en 2023 maximum, des semences de betteraves enrobées de néonicotinoïdes, des insecticides qui s’attaquent au système nerveux des insectes, et donc des pollinisateurs comme les abeilles.

Les journées d’été des écologistes se tiennent du 20 au 22 août à La Cité Fertile de Pantin. Six partis écologistes y participent : EELV, l’Alliance écologiste indépendante (AEI), le Mouvement des progressistes, Cap21, Génération écologie et Générations.