Christian Jacob, le patron des LR en toute décontraction. — Olivier CORET/SIPA

L’heure de la rentrée a sonné ! Les politiques sont de retour de vacances et, comme chaque année, les partis organisent leurs traditionnelles universités d’été. L’occasion, pour cadres et élus, de retrouver aux quatre coins de la France leurs militants dans un cadre souvent convivial et champêtre.

Cette année, ces rencontres devront respecter les précautions sanitaires en raison du coronavirus. Mais les différentes prises de paroles, souvent stratégiques, resteront très scrutées. Europe Ecologie – Les Verts et La France insoumise ouvriront le bal dès le 20 août. A cette occasion, on vous a concocté un quiz sur les différents rassemblements...