Emmanuel Macron à l'Elysée, le 23 juillet 2020. — F. Mori / AP / SIPA

Emmanuel Macron va brièvement quitter la bulle dorée du fort de Brégançon. Le président de la République se rend ce mardi à Toulon pour « rendre hommage » aux auxiliaires de vie à domicile qui s’occupent de personnes âgées ou en situation de handicap.

L’Elysée explique qu’Emmanuel Macron compte exprimer sa « reconnaissance » pour les « professionnels du domicile grâce auxquels des personnes ont pu rester chez elles », malgré « une tâche rendue plus difficile par la difficulté à se fournir en masque, et par le confinement. »

Des annonces pour le secteur

Emmanuel Macron va faire des annonces pour le secteur, précise la présidence. Il devrait aussi réaffirmer l’ambition « que les personnes qui le souhaitent vieillissent chez elles le plus longtemps possible », poursuit cette source. Le président sera accompagné par Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l’Autonomie et Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées.

Notre ambition pour la politique de l'#autonomie est plus qu'une avancée sociale, c'est un véritable projet de société.



"C'est se battre pour permettre à chacun de s'appartenir jusqu'au bout de sa vie. C'est avoir le souci de la #dignité de chacun."



⬇️Portrait dans @lemondefr https://t.co/ZgtEb9oCZv pic.twitter.com/hQhjsSDXU7 — Brigitte Bourguignon (@BrigBourguignon) August 3, 2020

Selon des données citées par l’Elysée, 97 % des auxiliaires de vie à domicile sont des femmes, souvent salariées à temps partiel, trois fois plus souvent victimes d’accidents du travail que la moyenne. Environ 20 % des postes restent vacants dans le secteur de l’aide à domicile.